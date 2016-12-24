Тернопільщина нарешті має єдину базу легальних родовищ та надрокористувачів

24/12/2016 Розмір тексту:

Це досягнення очільник Тернопільської облради Віктор Овчарук вважає дуже знаковим, адже раніше такої системи в області не існувало. База дозволить швидко визначати нелегальні місця видобутку та повертати «тіньові» кошти у місцевий бюджет.

Ще влітку Віктор Овчарук висловив безкомпромісну позицію депутатам Тернопільсьої облради стосовно нелегального надрокористування. За його словами, недобросовісні підприємці, які видобувають надра, суттєво збагачуються, обкрадаючи громади, а місцеві бюджети, на території яких виявлені такі випадки, не дораховуються сотні тисяч гривень. Тоді ж очільник облради наголосив, що надра на Тернопільщині повинні використовуватися легально. На звітній прес-конференції 16 грудня Віктор Овчарук повідомив про головне досягнення депутатського корпусу за рік у цій сфері.

– Хочу вас поінформувати, що на кінець цього року, у грудні, вже сформована база спеціальних дозволів на користування надрами області (121 дозвіл) та гірничих відводів (116 дозволів). Такого раніше не було в обласній раді, а сьогодні ми маємо єдину базу, бачимо які користувачі є легалізовані, є інформація по тому чи іншому родовищу, яке працює. Тепер можемо звірятися і якщо є невідповідності – починати розбиратися, адже не занесене в базу родовище є нелегальним, – розповідає Віктор Овчарук.

За 2016 рік профільна комісія прийняла 15 рішень з питань надрокористування, при їх розгляді, робили акцент на обов’язку надрокористувача виконувати й пакет соціальних послуг. Без погоджень із громадою, на території якої знаходяться родовище, дозволів не надавалося. Відповідно, пізніше усі дозволи приймалися і на сесії облради.

Окрім того, рішенням сесії було утворено тимчасову контрольну комісію з вивчення законності надрокористування в області. За результатами її роботи напрацьовано пропозиції щодо погодження надання спеціальних дозволів на користування надрами.

– Ми маємо намір створити і комунальне підприємство, яке контролюватиме видобуток надр. Таким чином хочемо узаконити нелегальні кар’єри в одному підприємстві, щоб працівники були там на заробітній платі, а податки за реалізовану сировину – йшли в бюджет – наголошує Віктор Овчарук.