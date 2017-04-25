Тернопільщина може залишитися без урожаю вишень та черешень

25/04/2017 Розмір тексту:

Різкі перепади погодних умов у квітні можуть негативно позначитися на урожаї плодово-ягідних культур. За словами експертів департаменту агропромислового розвитку ОДА, різке зниження температури повітря в період цвітіння унеможливлює добрий врожай.

Цієї весни від мінливої погоди найбільше постраждали плодові дерева. Власники садів на Тернопільщині підраховують збитки.

«Вишні, черешні, персики та інші плодово-ягідні дерева, які знаходяться у фазі цвітіння, дуже потерпають від різких перепадів температур. Оскільки не відбувається процесу запилення. Тому за нашими прогнозами, цьогорічна погода дуже вдарить по урожайності цих культур. Урожай буде дуже малий. На жаль, значних втрат зазнали наші садівники. Оскільки у розвиток цих садів довелося багато вкласти, а погода внесли свої корективи», – каже заступник директора департаменту агропромислового розвитку ОДА Василь Кічак.

Проте в аграріїв залишається надія, що після потепління період цвітіння плодових дерев продовжиться.

Софія Романська