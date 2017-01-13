Тернопільщина готується до відзначення 75-ї річниці утворення УПА

13/01/2017 Розмір тексту:

Тернопільська обласна рада на чолі з Віктором Овчаруком проголосила 2017-ий – Роком Української Повстанської Армії.

В рамках підготовки до відзначення пам’ятної дати, відбулось засідання оргкомітету.

– Сьогодні ми робитимемо все, щоб віддати шану полеглим та проявити свою повагу до живих учасників бойових дій, які з покоління у покоління боролись та продовжують боротись за Незалежність своєї країни. Тому, починаючи вже від січня впроваджуватимуться соціальні проекти, – наголосив Віктор Овчарук.

Так, за його словами, було вирішено за рахунок коштів обласного бюджету видати ветеранам ОУН-УПА щомісячну доплату до пенсії в сумі 500 гривень. Крім того, облрада рекомендувала районним, міським, сільським, селищним радам та радам об’єднаних територіальних громад своїм рішенням також встановити щомісячну доплату до пенсії в розмірі 500 гривень ветеранам УПА за рахунок коштів власних бюджетів.

Також передбачені і кошти на лікування учасників боротьби в реабілітаційному центрі «Говерла» у Моршині.

До слова, саме до відзначення 75-тої річниці утворення УПА буде відкрито пам’ятний знак загиблим воїнам УПА, відновлено криївку в селі Антонівці Шумського району та видано книжку про Українську Повстанську Армію. Впродовж року по області проводитимуться і різноманітні культурно-патріотичні заходи.