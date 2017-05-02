Тернопіль визнали одним з найбезпечніших міст України

02/05/2017 Розмір тексту:

Найбільш безпечним обласним центром України визнано Хмельницький, одразу за ним йдуть Тернопіль, Чернівці, Чернігів та Івано-Франківськ.

Таким є рейтинг безпечності обласних центрів України, який оприлюднив Інститут суспільно-економічних досліджень, пише УП.

Натомість, у п’ятірку найнебезпечніших міст потрапили Запоріжжя, Кропивницький, Київ, Севєродонецьк та Миколаїв.

Рейтинг безпечності облцентрів є результатом співставлення даних Третього всеукраїнського муніципального опитування мешканців обласних центрів, проведеного на замовлення Міжнародного Республіканського Інституту (ІRI) та статистики щодо кількості кримінальних правопорушень.

Як розповіла експерт з макроекономічної політики Інституту суспільно-економічних досліджень Крістіна Аврамченко, на позицію міста в рейтингу впливала кількість правопорушень та думка городян щодо рівня власної безпеки.

“Сприйняття громадянами стану безпеки в місті не завжди співпадають із об’єктивними даними щодо кількості кримінальних правопорушень. Так, в містах з приблизно однаковою кількістю кримінальних правопорушень громадяни оцінюють безпеку по-різному.

Наприклад, в Івано-Франківську, Вінниці і Херсоні кількість кримінальних правопорушень приблизно однакова: від 150 до 165 на 10 тис. осіб. Проте, городяни почуваються по-різному. У Вінниці та Івано-Франківську безпечніше, а у Херсоні значно менш безпечно”, – розповідає експерт.

Опитування виявило і цікаві парадокси.

Наприклад, у туристично привабливому Львові зареєстровано понад 200 кримінальних правопорушень на 10 тис. населення, однак безпечно почуваються понад 65% городян.

В той час як у прифронтовому Маріуполі злочинність одна з найменших у країні (32 злочини на 10 тис. населення), проте лише 41% респондентів почуває себе у безпеці.

За словами Крістіни Аврамченко, сприйняття громадянами рівня безпеки у місті може відрізнятись від об’єктивних даних про стан безпеки через те, що на сприйняття впливає низка чинників, серед яких близькість до зони бойових дій, рівень освітлення на вулицях, присутність в інформаційному полі міста даних про заходи безпеки або правопорушення, оцінка роботи правоохоронних органів тощо.

Те саме можна сказати і про діяльність поліції. В тих містах, де мешканці схвалюють діяльність поліції, вони почуваються безпечніше. Оцінки сприйняття та статистичні дані фактично співпадають, передусім, у містах, де рівень злочинності найвищий і найнижчий, що також підтверджується соцопитуванням.

“Муніципальне опитування показало, що 73% хмельничан почуваються безпечно, йдучи додому ввечері після настання темряви. У той же час, в місті, порівняно з іншими обласними центрами, найменше кримінальних правопорушень – всього 2 на 10 тис. осіб.

Натомість найменш безпечним обласним центром виявилось Запоріжжя, де зареєстровано понад 300 правопорушень на десять тис. осіб, а безпечно почуваються тільки 44% городян”, – пояснює експерт.