Тернопіль вночі трохи потрусило

28/12/2016 0
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У ніч з 27 на 28 грудня тернополяни могли відчути легкі підземні поштовхи. В більшій мірі це стосується мешканців верхніх поверхів. Руйнацій місто не зазнало. Відчутним було лише легке похитування будівель.

З’ясувалося, що землетрус у Тернооплі є відголоском підземних поштовхів на території  Румунії, пише Репортер.

Землетрус магнітудою 5,5 балів пройшов в центральній частині країни, за 154 кілометрів від Бухареста о 23:20 за місцевим часом.

Нагадуємо, це вже другий землетрус у Тернополі за останні кілька місяців. Попередній трапився наприкінці вересня. Підземні поштовхи теж були викликані землетрусом в Румунії.

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