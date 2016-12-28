Тернопіль вночі трохи потрусило
28/12/2016 0
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З’ясувалося, що землетрус у Тернооплі є відголоском підземних поштовхів на території Румунії, пише Репортер.
Землетрус магнітудою 5,5 балів пройшов в центральній частині країни, за 154 кілометрів від Бухареста о 23:20 за місцевим часом.
Нагадуємо, це вже другий землетрус у Тернополі за останні кілька місяців. Попередній трапився наприкінці вересня. Підземні поштовхи теж були викликані землетрусом в Румунії.
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