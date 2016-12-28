Тернопіль вночі трохи потрусило

28/12/2016 Розмір тексту:

У ніч з 27 на 28 грудня тернополяни могли відчути легкі підземні поштовхи. В більшій мірі це стосується мешканців верхніх поверхів. Руйнацій місто не зазнало. Відчутним було лише легке похитування будівель.

З’ясувалося, що землетрус у Тернооплі є відголоском підземних поштовхів на території Румунії, пише Репортер.

Землетрус магнітудою 5,5 балів пройшов в центральній частині країни, за 154 кілометрів від Бухареста о 23:20 за місцевим часом.

Нагадуємо, це вже другий землетрус у Тернополі за останні кілька місяців. Попередній трапився наприкінці вересня. Підземні поштовхи теж були викликані землетрусом в Румунії.