Тернопіль – в п’ятірці найкращих міст для життя

25/12/2016 Розмір тексту:

Популярний портал оголошень OLX провів масштабне опитування на тему, у якому місті України жити найкраще. Оцінювали якість життя самі жителі міст. Результати виявилися приємними для тернополян.

Файне місто опинилося серед лідерів, разом з Вінницею, Рівним, Луцьком та Харковом. Одинакову з Тернополем кількість балів набрав також Львів.

Примітно, що українці не оцінили комфортність життя у столиці, а також більшості міст Східної і Південної частини країни.

Багато людей з провінції прагнуть до столиці. Хоча, на думку самих киян, це не найкраще місто для життя в Україні. Як свідчать дані опитування, прведення OLX, найкращим містом для життя українці вважають Вінницю. Так, облцентру виставлялися бали від 1 до 7 за десятьма критеріями. Вінниця набрала 50 балів.

Українці вважають Вінницю найчистішим, зручним з точки зору транспорту і роботи комунальних служб містом. Її жителі виявилися також найбільш доброзичливими, а вінницька система закладів для дітей – найбільш доступною. “Просіло” місто-лідер лише за зручністю і близькості магазинів.

Срібним призером виявився Луцьк з 48,9 бала. Луцьк став абсолютним лідером лише за одним показником – розвиненості спортивної та дозвільної інфраструктури. Проте, волинський обласний центр показав стабільно хороші результати за всіма іншими критеріями.

Аналогічні успіхи показав і бронзовий фіналіст Харків з 47,6 бала. Він ділить з Вінницею лідерство за зручністю закладів для дітей, одноко в оцінці вартості життя показав не найкращі результати.

П’ятірку кращих для життя міст України замикають Рівне з 47,4 бала і Львів з Тернополем, які отримали 47,1 бал. Столиця виявилася на дев’ятому місці (45,8 бала), поступившись Хмельницькому, Чернігову і Черкасам. Київ лише трохи, на 0,2 бала, обійшов замикаючих десятку Івано-Франківськ та Чернівці.

Внизу списку опинилися промислові міста півдня і сходу України. Рейтинг замикає Запоріжжя з 41,7 бала – місцеві жителі дуже низько оцінюють рівень екології та безпеки в місті, скаржаться на невідповідність доходів видаткам. Трохи вище – Дніпро (41,9 бала), де крім невпевненості в безпеці жителів хвилює дефіцит місць для дозвілля і спорту.

Третє місце з кінця розділили Житомир і Херсон. У першому не особливо розвинена інфраструктура для проведення вільного часу, у другому – типові для промислового міста складності з екологією і безпекою.

Кращим за доступністю магазинів містом виявився приморський Миколаїв з майже найвищим балом – 6,6. Найбільше кількістю барів, кафе і спортмайданчиків задоволені в Луцьку. З негативної точки зору проявили себе Івано-Франківськ та Житомир – там жителі вважають один одного найменш доброзичливими.