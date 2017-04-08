Тернопіль сьогодні ярмаркує

08/04/2017 Розмір тексту:

Сільськогосподарський ярмарок проходить сьогодні у Тернополі.

Про це повідомили в департаменті агропромислового розвитку облдержадміністрації.

«На ярмарках представлять продукцію 155 товаровиробників. Участь візьмуть виробники усіх районів області. За доступними цінами жителі області зможуть придбати крупи, борошно, цукор, м’ясо, рибу, молочні продукти, овочі, яблука, мед», – зазначив заступник директора департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Василь Кічак.

Ярмарки сільськогосподарської продукції відбуваюся за адресами:

– вул. Дружби – Миру;

– вул. С. Бандери 15 (майданчик біля центрального стадіону)

– вул. Протасевича 12, (масив «Східний»)

– вул. Л. Курбаса (майданчик біля ринку «Галицький»).