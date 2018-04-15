Тернопіль сьогодні відзначає два свята

15/04/2018 Розмір тексту:

День народження міста і чергову річницю визволення від фашистських окупантів вшановують у Тернополі.

Саме 15-го квітня – перша літописна згадка про Тернопіль та 74-річниця з дня визволення міста від німецько-фашистських загарбників, пише Терен.

– Тернопіль на відміну від багатьох міст краю та Європи має чітко зафіксовану дату заснування – 15 квітня 1540 року. Саме цього дня, як свідчать архівні документи, у Кракові польський король Сигізмунд I надав Великому коронному гетьману Яну з Тарнова, дозвіл на заснування містечка Тарнополє, яке у серпні 1944 року, було перейменовано у Тернопіль. Та цьому передувала ще одна пам’ятна дата – визволення міста від фашистських окупантів, – розповів завідувач відділом давньої історії обласного краєзнавчого музею Олег Гаврилюк.

За його словами, історики порівнюють цю битву зі штурмом Сталінграда, Кеніґсберга чи Берліна.

Битва за Тернопіль, яка тривала понад п’ять тижнів навесні 1944-го, була трагічною для обох воюючих сторін. Оточений у місті фашистський гарнізон із решток чотирьох німецьких дивізій і низки окремих частин, був повністю знищений. У полон було взято 2400 солдатів і офіцерів.

Тернопіль лежав у руїнах, понад 85% будівель міста були зруйновані до фундаменту.

15 квітня 1944 року над уцілілим кінотеатром «Сокіл» замайорів прапор перемоги. Саме ця дата і вважається днем визволення Тернополя від німецьких окупантів.