Тернопіль прийматиме матчі Прем’єр-ліги

14/09/2017 Розмір тексту:

Клуб української Прем’єр-ліги – рівненський «Верес» серйозно розглядає Тернопільський міський стадіон, як домашню арену для свої футбольних поєдинків. З цього приводу до Файного міста вчора, 13 вересня, приїздив президент ФК «Верес» Олексій Хахльов та один з представників Федерації футболу України, який відповідає за безпеку стадіонів.

Нагадаємо, на Тернопільському міському стадіоні вперше за часи Незалежної України проводять масштабні роботи по заміні трав’яного покриття футбольного поля. Розпочалися вони 8 серпня і мають завершитися до кінця цього тижня.

Як повідомив «Номер один» начальник управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту Тернопільської міської ради Микола Круть, нині роботи на завершальній стадії. Працівники компанії «Українські газони» рулонами встеляють траву. Якщо погода не стане на заваді, то, за словами пана Миколи, роботу мають завершити до кінця тижня.

Зауважимо, що на сьогоднішній час “Верес” свої домашні матчі проводить у Львові, де ділить футбольне поле з місцевими “Карпатами”. Свій ж стадіон у Рівному закритий на реконструкцію.

Джерело: Тижневик “Номер один”