Тернопіль “окупували” сніговики. ФОТО

05/12/2017 0
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Зима нарешті розпочалася і в Тернополі почали масово з’являтися сніговики.

Тернополянин Олег Синовець на своїй ФБ-сторінці зробив підбірку світлин, на яких зображені сніговички на будь-який смак – поодинці, або навіть цілими родинами.

Джерело: Depo.Хмельницький

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