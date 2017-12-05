Тернопіль “окупували” сніговики. ФОТО
05/12/2017 0
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Зима нарешті розпочалася і в Тернополі почали масово з’являтися сніговики.
Тернополянин Олег Синовець на своїй ФБ-сторінці зробив підбірку світлин, на яких зображені сніговички на будь-який смак – поодинці, або навіть цілими родинами.
Джерело: Depo.Хмельницький
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