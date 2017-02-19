Тернопіль окупували “професійні” жебраки. ФОТО

18/02/2017 0
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Крім тисяч людей, які з’їжджаються до Архикатедрального собору УГКЦ, аби поклонитися Нерукотворному образу Ісуса Христа, в обласний центр прибувають загони професійних жебраків.

Улюблене місце для роботи прохачів – Марійський духовний центр у Зарваниці, де відбуваються багатомільйонні прощі. Також їх чимало поблизу Почаївської лаври. Та коли з Ватикану у Тернопіль привезли старовинну реліквію, наше місто стало номером один серед «знедолених», повідомляє beztaby.te.ua.

Наразі жінки невизначеного віку облюбували вулицю Сагайдачного. Деякі – ромської національності.

Коментар поліції:

«Біля стоянок, які виділили для автобусів паломників, працюють працівники поліції. Вони не в формі. Це оперативники, які вираховують потенційних злочинців. Орієнтуємо здебільшого на кишенькових злодіїв в місцях скупчення паломників та тих, хто може здійснити крадіжки речей з автобусів. Щодо професійних жебраків у місцях скупчення вірян, то розраховуємо на командну роботу з волонтерами та патрульною поліцією. Вони не будуть допускати їх близько, щоб прохачі не заважали людям піти помолитися»,зазначає начальник відділу комунікації ГУНПУ в Тернопільській області Сергій Крета.

 

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