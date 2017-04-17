Тернопіль накрила “біометрична” лихоманка

17/04/2017 Розмір тексту:

Безвіз для українців має запрацювати з 11 червня. Тернополяни взялись виконувати основну вимогу ЄС – робити біометричні паспорти. Але місць в чергах на всіх не вистачає.

6 квітня став справді судним днем для всіх українців, у тому числі тернополян. Європарламент проголосував «за» безвізовий режим для України. Європейські дипломати запевняють, що тепер залишились прості формальності. Фактично початок роботи безвізу має стартувати 11 червня. Тернополяни радіють цій знаковій новині, бо це суттєво спростить життя, пише “20 хвилин“.

Конторам-посередникам буде нелегко

– Ми цього рішення чекали надто довго та чули чимало обіцянок найвищих посадових осіб, щоб зараз перебувати в певній ейфорії, – говорить голова тернопільського осередку «Молодь Демократичного Альянсу» Олег Синовець. – Українці сприйняли новину, як щось належне, що давно мало трапитися.

На думку активіста, з отриманням безвізу багатьом агенціям доведеться перекваліфікувати свою роботу, бо попит на їхні послуги значно знизиться. Якщо все буде так, як і планується, то тернополянам не потрібно буде збирати стоси документів для відкриття візи, чекати в чергах, оплачувати візовий та сервісний збір та часто віддячувати агенціям за їхні послуги, наголошує громадський активіст.

Безвіз уже на носі – і це добре. Але як все це працюватиме на практиці та чого чекати тернополянам? Питання безвізу в Україні справді дуже міфологізоване. Хоча, можливо, як у приказці, диму без вогню не буває.

Чіп вам в руки і в ЄС!

Отже, в’їжджати до ЄС без візи буде дозволено тільки тим особам, які мають біометричний паспорт. Тобто паспорт із чіпом, на якому міститься фото, підпис та відбитки пальців даної особи. Це не якісь ексклюзивні критерії для України. Така вимога діє до всіх без винятку держав, що пройшли візову лібералізацію з ЄС за останнє десятиріччя.

Тож, виходить, що основна перепона, яка стоїть на шляху тернополян до безвізу, – це отримати закордонний біометричний паспорт. Яка ситуація з виготовленням біометричним документів у місті, розповіли журналістам «RIA плюс» у прес-службі міського відділу ДМСУ в Тернопільській області.

Так, згідно з повідомленням прес-служби, усі паспорти громадянина України, які зараз оформлять в підрозділах міграційної служби, є біометричними, тобто містять вмонтований електронний носій. На ньому записані біометричні дані, параметри особи, у тому числі відбитки пальців. Сканування відбитків дітей здійснюється з 12 років за дозволом батьків чи законних представників.

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон оформляють дітям від народження строком на 4 роки, громадянам віком від 16 років – строком на 10 років.

На Тернопільщині з початку року майже вдвічі збільшилась кількість підрозділів міграційної служби, у яких громадяни можуть оформити і паспорт для виїзду за кордон. Відтак, сьогодні ці послуги можна отримати у кожному районному секторі міграційної служби, у Тернопільському міському відділі та Управлінні ДМС України в області. Для отримання послуги громадяни можуть звертатися у будь-який підрозділ міграційної служби, незалежно від місця реєстрації.

Як отримати місце в черзі

З лютого на Тернопільщині почала працювати система електронної черги для запису на оформлення ІД-картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон. До сервісу підключені обласне Управління ДМС, Тернопільський міський відділ, Кременецький, Чортківський, Тернопільський районні сектори міграційної служби.

– Електронна черга створена для того, щоб організувати людей, уникнути скупчень громадян у підрозділах міграційної служби, скорити термін їхнього перебування в установі, – наголошують у прес-службі. – Працівники Управління ДМС в області та територіальних підрозділів не мають доступу до системи електронної черги, таким чином виключено вплив на попередній запис.

Громадяни, які мають доступ до Інтернету, можуть записатися до електронної черги, не виходячи з дому, за посиланням http://dmsu.gov.ua/online, або скориставшись електронною послугою Тернопільської області https://ternopil.igov.org.ua/service/176/general. Ще один спосіб записатися в електронну чергу – скористатися терміналом, який знаходиться в підрозділах міграційної служби.

На словах все виглядає досить красиво і без проблем. Але насправді ситуація зовсім інша, і Тернопіль накриває біометрична лихоманка, оскільки кількість місць на виготовлення біометричних закордонних паспортів досить обмежена. І отримати місце в черзі зовсім не просто.

Ми спробували перевірити, на скільки ефективно працює розрекламована державою можливість зареєструватися на отримання закордонного паспорта онлайн. Після чотириденних регулярних спроб нас спіткала невдача – на квітень місць у черзі на отримання паспорта в міському відділі УДМСУ в області (вул. Коновальця,6) немає.

Начальник Тернопільського міського відділу Управління ДМСУ в області Людмила Лужняк розповідає, що складніше тим, хто хоче отримати закордонний паспорт у стислі терміни.

Як же тернополянам забронювати собі «золоте» місце?

– Контроль над електронною чергою, як і взагалі над системою видачі біометричних паспортів, здійснює ДМС України, – каже вона. – У вівторок нам відкривають чергу на три дні, як на закордонні паспорти, так і на паспорти громадянина України. З останніми проблем немає. А от із закордонними – складніше. Зазвичай у вівторок зранку під службою збирається величезна черга аж на вулицю, щоб отримати талон. Кількість місць також регулює система.

У середу та четвер, за словами керівника, місцевий відділ може отримувати ще невелику кількість місць. Тож ті особи, які хочуть терміново подати документи на отримання біометричного паспорта, повинні прийти та дізнатися всі деталі.

– У підрозділах міграційної служби також є термінал, електронна черга в якому сформована на місяць вперед. Тобто, якщо людина звернулася до нас, скажімо, 12 квітня, вона, у кращому випадку, отримає талон на 12 травня, – пояснює керівник. – На електронному ресурсі ДМСУ черга формується, як правило, на два тижні. Для осіб, які хочуть терміново виготовити паспорт, є ще можливість отримати місце в поточній черзі. У випадку, коли не з’являється людина, яка бронювала місце заздалегідь, програма одразу ж дозволяє прийняти на це місце іншу, яка на цей момент знаходиться в приміщенні ДМС. Тому все ж маленький шанс є. Але потрібно прийти у відділення, і якщо на моніторі в правому верхньому кутку є вільні місця, то можна отримали “щасливий” талон і в той же день здати документи.

Кожного дня спеціалісти міграційної служби приймають орієнтовно 60 осіб, які хочуть отримати біометричний паспорт.

У зв’язку з можливістю отримання Україною безвізу на даний час значного ажіотажу не спостерігається, зауважують у міському відділі міграційної служби. Та це лише початок. Адже традиційно склалася тенденція до коливання попиту на закордонні паспорти впродовж року: він зростає навесні у зв’язку з настанням періоду відпусток та на новорічно-різдвяні свята, коли з-за кордону приїжджають заробітчани.

За «щасливими» талонами тернополяни їдуть в райони

Тернопіль став п’ятим містом, де було запроваджено електронну чергу, яка й показала наскільки попит перевищує технічну можливість ДМС по прийому документів, зауважує координатор проекту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах (TAPAS), члени Ради Бізнесу Тернопілля Катерина Кондратюк.

– Ми підтримуємо проект IGov, який вже давно успішно співпрацював з МС щодо електронної черги. І саме динаміка бронювання місць через IGov показувала зростання попиту, – каже вона.

Одним із методів швидше отримати закордонний паспорт, яким доволі часто користуються тернополяни, – це звернутись в один з відділів ДМС у районах. Якщо ще минулого року люди з районів приїздили в Тернопіль виготовляти паспорти, то цього року їх забезпечили необхідним обладнанням і місцеві жителі можуть до них звертатись. Адже закордонні паспорти можна отримувати по всій Україні, незалежно від місця реєстрації.

Щоб уникнути колапсу з видачею біометричних паспортів, можна було б ці функції перекласти на місцевий Центр адмінпослуг, зауважує співрозмовниця. Наразі вже 18 ЦНАПів в Україні надають паспортні послуги.

Рада Бізнесу Тернопілля організовувала круглий стіл з цього питання, щоб обговорити всі за і проти.

– Ми надіємось, що влада таки вирішить це питання, адже саме видача закордонних паспортів приносить чималі надходження в бюджет і , якщо тернопляни їздитимуть в інші міста за паспортами, то втрачатимуть всі – і громадяни і бюджет міста, – наголошує Катерина. – Але для цього і люди не повинні мовчати – закордонний паспорт – не дешева послуга, 70% ціни якої йде в місцевий бюджет, тому маємо повне право ставити питання до депутатів і інших можновладців – чому тернополяни за свої кошти не отримують належного сервісу.

ДОВІДКА

Адміністративний збір за оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм становить:

впродовж 20 днів – 537 грн 32 коп. (де 304грн 32 коп – вартість бланка, 253 грн – вартість послуги);

впродовж 7 днів – 810 грн 32 коп (де 304 грн 32 коп – вартість бланка, 506 грн – вартість послуги).

Для отримання біометричного паспорта потрібно подати такі документи:

– паспорт громадянина України (для осіб, що досягли 14-річного віку) чи свідоцтво про народження (у разі оформлення паспорта особі, що не досягла 14-річного віку);

– документи, що підтверджують сплату адміністративного збору або оригінал документа про звільнення від нього;

– у разі оформлення паспорта особі, що не досягла 12-го віку, або особі, яка не може пересуватись самостійно у зв’язку із тривалим розладом здоров’я, що підтверджується відповідною довідкою лікувального закладу, може бути подано дві кольорові фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см та одну фотокартку розміром 10 х 15 см для внесення відцифрованого зображення особи шляхом сканування.

– документ про реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (ідентифікаційний код) у разі його наявності.

За інф. міського відділу ДМСУ в області.

Джерело: “20 хвилин“