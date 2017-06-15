Тернопіль “накрила” безвізова ейфорія

15/06/2017 Розмір тексту:

Європа нарешті відчинила двері для українців, в руки біометрику — і гайда за кордон! Власне, через безвізову ейфорію нині неймовірний наплив бажаючих отримати біометричний паспорт у так званих паспортних столах.

Ажіотаж небачений: під деякими відділеннями черги займають від четвертої години ранку, а якщо й таким чином не вдається отримати такий жаданий талончик для здачі документів, то пробують шукати знайомих, аби пришвидшити свій безвіз. Але знайомства нині не все вирішують, адже черги формуються в онлайні, тому тут радше стоїть питання суми, яку людина готова заплатити за біометричний паспорт. У Тернопільській області оформити такий документ для виїзду за кордон можна у кількох підрозділах Державної міграційної служби та в «Паспортному сервісі», що є підрозділом державного комерційного підприємства «Документ». Щоб дізнатися, наскільки реально нині отримати біометричний паспорт, журналісти «НОВОЇ…» минулого вівторка, 13 червня, навідалися до цих державних установ.

Жива черга і живі гроші

Ще до відкриття центру обслуговування «Паспортний сервіс», що неподалік кооперативного коледжу в Тернополі, зібралося більше сотні людей, кожен «тримається» за своє місце у живій черзі. Чим ближче до 9-ої години, люди починають штовхатися, сваритися, бо знають, що кількість талонів на прийом документів обмежена. Не попадеш у ліміт — доведеться наступного дня знову займати чергу.

— Мені потрібно чимскоріше виготовити паспорт, бо знайомі підшукали роботу в Польщі, тому ще вдосвіта зайняла чергу, — каже тернополянка Наталя Трач. — Працюю вчителем, на канікулах хочу трохи підзаробити. Дуже добре, що відмінили візи, тепер частіше їздитиму за кордон.

За якоїсь півгодини у «Паспортному сервісі» вже не було талонів, того дня їх роздали понад 120. Тим, хто не зміг подати документи на виготовлення паспорта, порадили приходити наступного дня. У цьому сервісному центрі діє тільки жива черга, електронної, як нам повідомили, наразі не практикують. Щодо цін, то за виготовлення біометричного паспорта протягом місяця там доведеться заплатити 990 гривень, за 10 днів — 1245 гривень. У центрі пропонують водночас оформити страхівку, тобто ще «плюс» 200 гривень. У чергах біля віконечок люди різного віку: від молоді, яка запланувала «протестувати» безвіз на вихідних або ж планує їхати на навчання за кордон, до пенсіонерів, котрі збираються у чужі краї на заробітки.

Центр «Паспортний сервіс» нині збирає найбільші черги, обслуговує найбільшу кількість відвідувачів, проте ціни там теж найвищі. Хоча це й державна установа і напряму підпорядковується столичному відомству ДМС, проте має свою комерційну «політику». Подейкують, на ній чиновники з високих крісел «збивають» захмарні суми. У приміщенні центру гарні ремонти, облаштований ігровий куток для дітей, усміхнені працівники, та за все це треба платити.

Без комфорту, зате дешевше

Зовсім інша ситуація в Управлінні Державної міграційної служби в Тернопільській області, що на бульварі Шевченка, 10. На диванчику сидять кілька людей з документами, спокійно спілкуються між собою, не поспішають. Як з’ясувалося, на той день вони мають визначений час для подання документів на виготовлення біометричного паспорта, бо раніше вони зареєструвалися в електронній черзі. У приміщенні можна оплатити вартість виготовлення документа.

— Щоб записатися в електронну чергу для здачі документів, кілька вечорів сиділа в інтернеті на сайті ДМСУ і нарешті таки подала заявку. Система відкрита за два тижні наперед, нові місця з’являються опівночі, тому треба припильнувати, — ділиться досвідом тернополянка Наталія Дробеняк. — Заявку я подала 30 травня, знайшла вільне місце на 13 червня. Через інтернет внесла свої паспортні дані та ідентифікаційний номер і отримала дату та годину для подачі документів. Мій чоловік «зловив» місце в черзі на інший день, але не в цьому підрозділі, а в паспортному столі на вулиці Степовій у Тернополі. Коли ми реєструвалися, були ще вільні місця у Кременецькому РВ ДМС. Нам неспішно з отриманням паспорта, тож вирішили не переплачувати — не зверталися до комерційного підприємства.

За виготовлення біометричного паспорта протягом 20 днів у підрозділах Управління ДМС потрібно заплатити 557,32 грн., за сім днів — 810,32 грн. Вартість паспорта однакова як для дорослих, так і для дітей.

30 тисяч «біометричних щасливчиків»

— В Україні з початку року 9,7 мільйона громадян отримали біометричні паспорти, а на Тернопіллі — майже 30 тисяч, — коментує начальник Управління ДМС Томаш Вербич. — Усі районні підрозділи УДМС в Тернопільській області оснащені всіма технічними засобами для здійснення прийому громадян щодо виготовлення закордонних паспортів. У підрозділах у Тернополі, Чорткові та Кременці у тестовому режимі діє електронна черга. Наші працівники не можуть втручатися в електронну систему, тому корупційна складова відсутня. Є три способи реєстрації до електронної черги: через інтернетресурс http://dmsu.gov.ua/online, через термінали, що знаходяться у наших підрозділах, та у результаті живої черги, якщо з’являються вільні місця в системі. Завдяки електронній черзі у нас нема скупчень людей, подання документів відбувається оперативно. Наразі не можемо забезпечити прийом більшої кількості бажаючих отримати біометричний паспорт, адже на придбання додаткової апаратури необхідні мільйони, але з часом будемо поліпшувати якість роботи наших підрозділів.

Підрозділи ДМС в Тернопільській області, де діє електронна черга подання документів на виготовлення біометричного паспорта:

Управління ДМС в Тернопільській області (м. Тернопіль, бульв. Шевченка, 10)

Тернопільський міський відділ ДМС (м. Тернопіль, вул. Коновальця, 6)

Тернопільський районний відділ ДМС (м. Тернопіль, вул. Степова, 45)

Кременецький районний відділ ДМС у Тернопільській області (м. Кременець, вул. Драгоманова, 9)

Чортківський районний відділ ДМС в Тернопільській області (м. Чортків, вул. Горбачевського, 5)

Адреса електронної черги для подання документів на виготовлення біометричного паспорта:

http://dmsu.gov.ua/online