Тернопіль накриє “Кінохвиля”

16/12/2017 Розмір тексту:

17 – 19-го грудня у Тернополі відбудеться другий Всеукраїнський форум “Кінохвиля”. Упродовж трьох днів жителі міста матимуть змогу підсумувати кінорік-2017.

Цьогорічний Всеукраїнський форум пройде під гаслом “Кінопрорив”. Оскільки саме цього року в Україні було створено багато кінострічок, які викликають захоплення у глядача.

У рамках заходу жителям краю показуватимуть сучасне українське кіно. Зокрема, запланований допрем’єрний показ деяких фільмів.

«У нашому місті – це другий Всеукраїнський форум. Ми відкриваємо його сімнадцятого грудня о сімнадцятій годині. Саме цього дня запланована прем’єра фільму «Поза зоною». Цей фільм був відзнятий в Тернополі. Сподіваємося, що він сподобається тернополянам, бо нам він дуже сподобався. Також запланований перегляд стрічок, номінованих на «Оскар». Загалом форум передбачає певну культурну дискусію. Оскільки після перегляду відбуваються обговорення фільмів, так звані панельні дискусії. Це дає змогу оцінити смаки глядачів, їхні сподівання та висновки», – розповідає співорганізатор Всеукраїнського форуму “Кінохвиля” Наталія Турчин.

Також у Тернополі планують запустити «Кінотролейбус». У транспортному засобі показуватимуть трейлери українських фільмів, а зокрема тих, які відзняті в Тернополі.

Софія Романська