Тернопіль на великодні свята ярмаркуватиме по-львівськи. Програма
Відкриття туристичного сезону у Тернополі розпочнеться зі святкового Великоднього ярмарку, який стартує 4 квітня на Театральному майдані та бульварі Тараса Шевченка.
«Цьогоріч партнерами в організації заходу стали «Львівські ярмарки», що протягом 9 років провела уже близько 100 подібних проектів в Україні та Кракові, враховуючи найкращі традиції міських ярмарків Західної Європи», – розповідає директор КП «Туристично-інформаційний центр м. Тернопіль» Тарас Ковальчук.
Зі слів арт-директора компанії «Львівські ярмарки» Ольги Гренюх, слідкуючи за динамікою розвитку туристичного потенціалу Тернополя, компанія та підприємці зі Львова давно мріяли потрапити у Файне місто, тому даний проект є для них цікавим та стане початком плідної співпраці.
На території ярмарку з 10.00 до 22.00 год. працюватимуть 36 стилізованих дерев’яних будиночків із виставкою-продажем виробів від талановитих українських ремісників, гастрономічний сектор із презентацією страв національної кухні, а на Театральному майдані дорослих та дітей чекатиме розважальна програма.
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Програма Великоднього ярмарку 2018
|Зміст заходу
|Термін проведення
|Місце проведення
|Відкриття Великоднього ярмарку
|4 квітня
|Театральний майдан, бульвар Тараса Шевченка
|Пленер серед мистецьких закладів міста «Розписуємо писанку»
|5-6 квітня, (протягом дня)
|вул. Гетьмана Сагайдачного (поблизу пам’ятника Івана Франка)
|Великодній забіг RunDay
|7 квітня, 9.00 год.
|Набережна Тернопільського ставу
|Великодні гаївки «Зав’яжемо вінець»
|9 квітня, 14.30 год.
|біля Архикатедрального Собору
|Святковий Великодній концерт
|9 квітня, 15.00 год.
|Театральний майдан
|Бої крашанок
|9 квітня, 17.00 год.
|вул. Гетьмана Сагайдачного (поблизу пам’ятника Івана Франка)
|Спортивні Великодні забави для батьків і дітей
|10 квітня, 15.00 год.
|Театральний майдан
|Великодній концерт легкої та популярної музики муніципального Галицького камерного оркестру
|11 квітня, 18.00 год.
|Український Дім «Перемога»
|Великодній забіг RunDay
|14 квітня, 09.00 год.
|Набережна Тернопільського ставу
|Нічний квест «Тернопільські Потемки»
|14 квітня, 20.00 год.
|Центр Тернополя
|Закриття Великоднього ярмарку
|15 квітня, 15.00 год.
|Театральний Майдан бульвар Тараса Шевченка
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