Тернопіль на великодні свята ярмаркуватиме по-львівськи. Програма

03/04/2018 0
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Відкриття туристичного сезону у Тернополі розпочнеться зі святкового Великоднього ярмарку, який стартує 4 квітня на Театральному майдані та бульварі Тараса Шевченка.

«Цьогоріч партнерами в організації заходу стали «Львівські ярмарки», що протягом 9 років провела уже близько 100 подібних проектів в Україні та Кракові, враховуючи найкращі традиції міських ярмарків Західної Європи», – розповідає директор КП «Туристично-інформаційний центр м. Тернопіль» Тарас Ковальчук.

Зі слів арт-директора компанії «Львівські ярмарки» Ольги Гренюх, слідкуючи за динамікою розвитку туристичного потенціалу Тернополя, компанія та підприємці зі Львова давно мріяли потрапити у Файне місто, тому даний проект є для них цікавим та стане початком плідної співпраці.

На території ярмарку з 10.00 до 22.00 год. працюватимуть 36 стилізованих дерев’яних будиночків із виставкою-продажем виробів від талановитих українських ремісників, гастрономічний сектор із презентацією страв національної кухні, а на Театральному майдані дорослих та дітей чекатиме розважальна програма.

Програма Великоднього ярмарку 2018
Зміст заходу Термін проведення  Місце проведення
Відкриття Великоднього ярмарку 4 квітня Театральний майдан, бульвар Тараса Шевченка
Пленер серед мистецьких закладів міста «Розписуємо писанку» 5-6 квітня, (протягом дня) вул. Гетьмана Сагайдачного (поблизу пам’ятника Івана Франка)
Великодній забіг RunDay 7 квітня, 9.00 год. Набережна Тернопільського ставу
Великодні гаївки «Зав’яжемо вінець» 9 квітня, 14.30 год. біля Архикатедрального Собору
Святковий Великодній концерт 9 квітня, 15.00 год. Театральний майдан
Бої крашанок 9 квітня, 17.00 год. вул. Гетьмана Сагайдачного (поблизу пам’ятника Івана Франка)
Спортивні Великодні забави для батьків і дітей 10 квітня, 15.00 год. Театральний майдан
Великодній концерт легкої та популярної музики муніципального Галицького камерного оркестру 11 квітня, 18.00 год. Український Дім «Перемога»
Великодній забіг RunDay 14 квітня, 09.00 год. Набережна Тернопільського ставу
Нічний квест «Тернопільські Потемки» 14 квітня, 20.00 год. Центр Тернополя
Закриття Великоднього ярмарку 15 квітня, 15.00 год. Театральний Майдан бульвар Тараса Шевченка
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