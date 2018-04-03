Тернопіль на великодні свята ярмаркуватиме по-львівськи. Програма

03/04/2018 Розмір тексту:

Відкриття туристичного сезону у Тернополі розпочнеться зі святкового Великоднього ярмарку, який стартує 4 квітня на Театральному майдані та бульварі Тараса Шевченка.

«Цьогоріч партнерами в організації заходу стали «Львівські ярмарки», що протягом 9 років провела уже близько 100 подібних проектів в Україні та Кракові, враховуючи найкращі традиції міських ярмарків Західної Європи», – розповідає директор КП «Туристично-інформаційний центр м. Тернопіль» Тарас Ковальчук.

Зі слів арт-директора компанії «Львівські ярмарки» Ольги Гренюх, слідкуючи за динамікою розвитку туристичного потенціалу Тернополя, компанія та підприємці зі Львова давно мріяли потрапити у Файне місто, тому даний проект є для них цікавим та стане початком плідної співпраці.

На території ярмарку з 10.00 до 22.00 год. працюватимуть 36 стилізованих дерев’яних будиночків із виставкою-продажем виробів від талановитих українських ремісників, гастрономічний сектор із презентацією страв національної кухні, а на Театральному майдані дорослих та дітей чекатиме розважальна програма.