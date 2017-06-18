Тернопіль може “запахнути” гноєм. ВІДЕО

18/06/2017 Розмір тексту:

Вода в ставі застояна, і якщо її перемішати, гноєм буде чути по всьому Тернополю, кажуть екологи.

Тернополяни навіть не підозрюють, що в Став, в якому вони купаються, зливають тонни відходів з каналізаційних стоків, пише “20 хвилин“. Відеодоказ цього в Ютубі оприлюднив тернополянин Руслан Олійник.

– В мене був шок від побаченого, – коментує тернополянин. – Хотілось би, щоб це відео побачили екологічні інспекції, які контролюють (або тільки роблять вигляд, що це роблять) стан водойм. Це витік в став так званої річки Рудки. Засмічення з того каналу настільки серйозне, що прокладки з памперсами, вже виловлюють біля “острівця закоханих”. В той день відпочивали на набережній багато людей, які стали свідками того, як в озеро випливла ця купа “лайна”(декілька тонн), що жахливо смерділо. І це відбувається періодично.

– Став – це не яма з водою, в яку можна скидати все, що завгодно і скільки завгодно, – каже доктор біологічних наук, професор Василь Грубінко. – Це екосистема, і живі організми вже не справляются з самоочисною функцією. Мій колега став свідком, як біля села Петриків з траси вантажівка спустила в річку колекторну бочку не менше 10-15 тонн. Зараз став дуже засмічений, ще й вода застояна. Якщо перемішати воду в ставі, гноєм буде чути по всьому Тернополю.

В міській раді знають про цю проблему, і вже взялись за її вирішення.

– Щоб навести лад в Тернопільському ставі перш за все взятися за стічні води, – каже заступник мера Леонід Бицюра. – Знайшли труби, які врізані в колектори міської каналізації. Коли є надлишок, воно все скидається в став.Є декілька скидів з Дружби, в районі Надставної церкви, з вулиці Руської. Найбільше викликала в нас інтерес точка біля ресторану “Хутір” та пивзаводу коло “Циганки”, де сток не включений в документацію каналізаційної мережі.

Скільки точно відходів зливається в Тернопільський став сказати важко, адже є чимало незаконних та незадокументованих каналізаційних труб.