Тернопіль може втратити свою основну родзинку. ВІДЕО

14/03/2017 Розмір тексту:

Вперше за останні 40 років у Тернополі беруться за очищення ставу. Адже, якщо не втрутитись, вмираючу водойму можна втратити, кажуть фахівці. Вже розроблена відповідна програма і розпочались підготовчі роботи.

Тернопільський став – у смітті. Сніг зійшов та оголив десятки пляшок – пластикових та скляних, обгортки від продуктів, шматки дерева, каміння та паперу. Оскільки лід скресає, прибирати звідти відходи небезпечно. Тож, коли крига зникне, усе сміття піде під воду, йдеться в сюжеті ТВ-4.

Цього року головну водойму Тернополя чи не вперше за останні сорок років планують очистити. Адже, за оцінками екологів, він через багато різноманітних факторів, опинився у фазі вмирання. Тож, якщо не втрутитись, став заболотиться та зникне. Завдяки співпраці з біологами, екологами, інженерами та польськими колегами, каже влада міста, вдалось розробити якісну програму очищення озера. Вона розрахована мінімум на 2 роки.

– Заплановано декілька ділянок для очищення. Разом з тим, згідно прийнятої в грудні програми розвитку водосховища “Тернопільський став”, заплановано реконструкцію двох вловлювачів нафтопродуктів. І також працюєм над тим, щоб все ж таки, вирішити питання очистки стоків, – розповідає заступник міського голови Тернополя Леонід Бицюра.

Наразі вже готується проектно-кошторисна документація, заплановано провести понад 1000 різноманітних аналізів в різних частинах водойми, аби отримати повну картину його екології.

– В нас виділено кошти на проектні роботи – порядка 300 тисяч гривень. І також виділено кошти на реконструкцію нафтовловлювачів – це понад мільйон гривень, – каже Леонід Бицюра.

Серед запланованих робіт також біологічне балансування екології озера.

– Доселення відповідного виду бактерій, водорослей, також відповідних видів риб. А також вирішення проблеми відсутності належної циркуляції верхніх і нижніх пластів, шарів води. Тільки закупівля відповідних бактерій, які би могли збалансувати сіро-зелені водорослі, це мільйон гривень на наше ціле озеро, – говорить Леонід Бицюра.

Окрім очищення ставу у мерії сподіваються і на оновлення його карти з прив’язкою до GPS-координат. Адже найновіші, які мають, виготовлені ще у 70-80-х роках та лише приблизно зображають водойму.