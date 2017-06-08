Тернопіль може спіткати екологічне лихо
Тернопіль отримує воду з двох водозаборів – Тернопільського (14 свердловин) та Івачівського (16 свердловин). Постачання води з останнього залежить напряму від стану Горішньо-Івачевського водосховища. А воно поступово заростає болотно-водною рослинністю.
З площі 315 га чистого плеса залишилося 80 га. Якщо водойму не очищувати, Тернопільщину може спіткати екологічне лихо. Про це заявив тернопільський еколог Олександр Філь, повідомляє Репортер.
– Рівень води внаслідок заростання піднімається, гідротехнічні споруди може прорвати. Зараз середня глибина ставу становить 1 м. Для очищення до нормального стану треба вибрати 2 мільйона кубічних метрів намулу. Звичайно, це великі кошти, але проблему треба вирішувати, – переконує Олександр Філь.
Для розуміння катастрофічного стану Горішньо-Івачівського водосховища еколог робить порівняння з Тернопільським ставом.
– Тернопільський став має площу 300 га., об’єм води 10,5 млн. кубічних метрів. Горішньо-Івачевський став має площу 315 га, але об’єм води складає лише 3 млн. кубічних метрів. Через перекриття водоскидної споруди водно-болотною рослинністю може прорвати греблю, підтопити садиби та сільгоспугіддя, а також зруйнувати гідроспоруди вниз за течією річки Серет, – зазначає пан Філь.
За найгіршим сценарієм, на думку керівника громадської організації «Екоальянс» Олександра Філя, затопити може не лише найближчі до водосховища об’єкти, а й частину Тернополя: мікрорайон «Дружба», села Біла, В. Глибочок та інші території. Якщо припустити, що шлюзи водойми прорве, маса води хлине на об’їзну, потужна сила може накоїти багато лиха.
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