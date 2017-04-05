Тернопіль може отримати мільйон євро на облаштування дальнього пляжу

04/04/2017 Розмір тексту:

Земельну ділянку площею три з половиною гектари передали у постійне користування управлінню житлово-комунального-господарства, благоустрою та екології. Йдеться про територію пляжу «Дальній», яка належить до земель рекреаційного значення. Відповідне рішення прийняли депутати під час третього пленарного засідання чотирнадцятої сесії 4 квітня.

Попри те, що пляж «Дальній» вже не перший рік є офіційним місцем відпочинку тернополян та місця, де дозволено купатися, земельна ділянка, на якій він розташований не була ні за ким закріплена. Та нещодавно проект щодо облаштування міського пляжу пройшов перший етап відбору на фінансування з Європейського Союзу в рамках Програми транскордонного співробітництва. Проект цей здійснюється спільно з польським містом Сувалки. Для того, щоб отримати кошти, необхідно на другий етап подати документи на землю та проектно-кошторисну документацію, яка пройшла експертизу. Тож питання виділення землі під міський пляж і винесли на сесію міськради.

– Ця відпочинково-рекреаційна зона, пляж в тому числі, будуть приведені до європейських стандартів, – розповіла Вікторія Остапчук, заступник міського голови. – Буде розчищена частини водного плеса, щоб можна було забезпечити відпочинок на воді, будуть спортивні майданчики, зона для відпочинку дітей. Будуть роздягальні, душові, туалети. Вирішимо питання як мають швартуватися там катери, катамарани: біля берегу чи на понтонах. Зробимо реконструкцію причалу, щоб з центру міста можна було катером приплисти, а від причалу до пляжу буде вести пішохідна доріжка. Це буде комунальне місце відпочинку, оскільки така основна вимога Євросоюзу. Для реалізації цього проекту місто претендує на кошти у розмірі 1 мільйон 250 тисяч євро.

Під час розгляду проекту рішення депутатам показали слайди, як виглядатиме осучаснений пляж, а начальник відділу земельних ресурсів Віктор Кібляр зазначив, що оформляють документи не на п’ять гектарів, як було вказано у проекті рішення, а на 3,5 гектари. Після декількох уточнюючих запитань депутати підтримали цей проект. За нього проголосували 39 із 42 присутніх у залі засідань.

Ольга Трач