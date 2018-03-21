Тернопіль готується до першого туристичного форуму. ВІДЕО

21/03/2018 Розмір тексту:

23 березня у Тернополі відбудеться перший Туристичний Форум. Під час заходу досвідом обмінюватимуться представники туристичної галузі міста. Також заплановані дискусії щодо інноваційного розвитку готельного та ресторанного бізнесу, активізації внутрішнього туризму.

У Туристичному форму братимуть участь керівники туристичних організацій з різних міст України. Серед запрошених – експерти і тренери індустрії гостинності.

«Гасло Першого туристичного форуму – «Від ініціатив – до дій». Будемо відкривати форум о десятій годині 23-го березня. Загалом метою цього заходу – є створення майданчика для спілкування та обміну досвідом кращих представників туристичної галузі міста, демонстрації новітніх досягнень у сфері послуг. Також заплановані комунікації на теми маркетингу та реклами, просування бренду. Для участі у форумі ми запрошуємо представників органів місцевого самоврядування, комунальних закладів, осіб, які активно займаються туристичною діяльністю», – відзначив на прес-конференції директор Тернопільського туристично-інформаційного центру Тарас Ковальчук.

Під час форму шукатимуть шляхи розвитку і гастротуризму у Тернополі, а також йтиметься про поліпшення туристичної інфраструктури в місті.

Софія Романська

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