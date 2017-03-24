Тернопіль будуть популяризувати відомі письменники

24/03/2017 Розмір тексту:

У Тернополі працюватиме літературна резиденція. До нашого міста запрошуватимуть відомих письменників, які писатимуть тут твори. Взяти участь у такому проекті вже погодився Андрій Кокотюха.

– Зараз готуємося до літературної резиденції, – розповів Леонід Бицюра, заступник міського голови. – У нас є дуже добрі стосунки з Андрієм Кокотюхою – найпродуктивнішим автором України – і він погодився на те, щоб побути трохи у Тернополі і написати серію детективів або романів на тему нашого міста. Це для нас чудова популяризація. Він не просто вигадує сюжет, а працює в архівах і видає якісний продукт. Такий проект було реалізовано у Львові, і ми також хочемо у себе його зробити. У нас є два перші кандидати: з Андрієм Кокотюхою є вже згода, і ще хочемо запросити Олександра Гавроша. Є напрацьований механізм літературної резиденції: винаймається квартира, задається тема, надається доступ до архівних та інших джерел, вирішуються побутові питання, пов’язані із харчуванням тощо і письменники працюють. У нас була дискусія щодо, наприклад, поетичної резиденції, але зупинилися на прозі, бо вона придатніша до подальшої роботи, зокрема, екранізації. Стартує наша резиденція орієнтовно у травні, хочеться щоб гості приїжджали у гарний, сонячний Тернопіль.

Реалізують у місті й інші літературні проекти. Так, до дня першої згадки про Тернопіль, тобто 15 квітня, презентують розмальовку про легенди Тернополя.

Ольга Трач