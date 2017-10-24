Тернопіль без води: коли відновлять постачання

24/10/2017 Розмір тексту:

У Тернополі відбуватиметься планове промиванням водопровідних мереж, тому від 00 год 24 жовтня до 24 год 25 жовтня у місті і довколишніх селах припинили постачання води.

Без води будуть мешканці мікройонів: “Пронятин”, “Кутківці”, “Дружба”, “Східний”, “БАМ”, “Аляска”, “Канада”, “Сонячний”, “Березовиця”, районів вулиць Глибока, Малишка, Дівоча, Польова, Сонячна, Новосонячна та довколишніх сіл Івачів Горішній, Івачів Долішній, Чистилів, Плотича, Гаї Шевченківські, Гаї Чумакові, Біла, Петриків, Байківці.

Зранку 25 жовтня в окремих мікрорайонах та селах може з’явитися вода з підвищеним вмістом хлору, а отже – непридатна для вживання в питних цілях чи приготування їжі.

Вода буде у будинках Центральної частини міста, мікрорайонів “Новий світ” і “Старий парк”, вулиць Текстильна, Поліська (промислова зона), проспекту Злуки, 1-25 (непарний бік), повідомляє TV-4.