Термін продовжили: доки тернополяни можуть подати заяви на монетизацію субсидій. ВІДЕО
23/09/2017 0
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Термін подачі заяв на монетизацію субсидій продовжили до 1 листопада.
В Департаменті соціального захисту населення Тернопільської облдержадміністрації такий крок пояснюють тим, що не усі, хто має економію природного газу та електроенергії, встигли подати заяви на повернення коштів до 1 вересня.
Детальніше – в сюжеті TV-4.
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