Термін продовжили: доки тернополяни можуть подати заяви на монетизацію субсидій. ВІДЕО

23/09/2017 Розмір тексту:

Термін подачі заяв на монетизацію субсидій продовжили до 1 листопада.

В Департаменті соціального захисту населення Тернопільської облдержадміністрації такий крок пояснюють тим, що не усі, хто має економію природного газу та електроенергії, встигли подати заяви на повернення коштів до 1 вересня.

Детальніше – в сюжеті TV-4.