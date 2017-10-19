Теплом потішилися – і досить: на Тернопільщину йде похолодання

19/10/2017 Розмір тексту:

Зниження температури повітря передбачають метеорологи на Тернопільщині. Похолоднішає в регіоні вже під час вихідних. Також місцями можливі невеликі дощі.

Мінлива хмарність, коливання температурних показників, тенденція щодо зниження температури повітря, – такі погодні умови передбачають цими днями на Тернопільщині. За прогнозами Укргідрометеоцентру, на Тернопільщину йде похолодання. Значно нижчі температурні показники спостерігатимуться вже цими вихідними.

«Упродовж доби температурні показники на заході суттєво не зміняться. Проте вночі вже спостерігатиметься холодніша погода. А вдень температура повітря підвищуватиметься до дев’ятнадцяти градусів тепла. Вітер змінних напрямків 5 – 10 метрів за секунду, часом незначні пориви вітру. А загалом на Тернопільщині передбачається хмарна погода з незначними проясненнями».

Вже наступного тижня на Тернопільщині суттєво похолоднішає. Метеорологи передбачають зниження температури повітря, дощі, вітри.

Софія Романська