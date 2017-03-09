Тепло проти вірусів: грип на Тернопільщині відступає. ВІДЕО

09/03/2017 0
Розмір тексту:
версія для друку

Зима, на відміну від епідсезону, завершилася. Втім весняне потепління таки відчутне – рівень захворюваності на грип та ГРВІ знизився.

Тернопіль чекає епідемія грипу?«Загальна захворюваність на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції за останніх сім днів склала 265,5 десятих випадків на 100 тисяч населення. І складає 50,6 до середнього розрахункового показника. Говоримо про те, що іде зниження захворюваності за останній 9 тиждень, який був на минулому тижні, порівняно із 8 тижнем, це на 7,6%», – розповіла ІНТБ зав. відділення організації епідеміологічних досліджень ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України» Марія Павельєва.

Сьогодні медики констатують нижчий рівень захворювань і серед дитячого населення. Втім, дещо зросла кількість госпіталізованих. Із 147 осіб, 81% – це діти.

«Якщо аналізувати за проміжок, скажемо, від початку епідсезону, від жовтня місяця, до сьогодні, ми говоримо про те, що все ж таки, відповідно у нас відмічалось і ускладнення ситуації, але, тим не менше, летальних випадків не було за цей період. В нас підтвердилась циркуляція, за цей період, вірусу грипу АН3, який в нас циркулював з грудня», – повідомила Марія Павельєва.

Марія Павельєва додає, на початку року на Тернопільщині на грип захворіли 38 людей. З них 22 дітей.

«Кількість щеплених осіб також в цьому році, в цьому епідсезоні, тому що цей сезон від жовтня навіть до травня місця буде тривати, вона була в нас низька. І в цілому щеплено 1279 осіб при плані 5,5 тисяч. Тобто це є досить низький відсоток охоплення щепленнями груп ризику. Ми говоримо лише про групи ризику», – зазначила Марія Павельєва.

Попри низьку інтенсивність епідемічного процесу захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції, медики радять берегти своє здоров’я, тепло вдягатися, вживати вітаміни, позаяк – епідсезон ще триває.

  • Теги:

Додати свій коментар

Креатор буд
Погода, Новости, загрузка...

Погода

Опитування

  • Які транспортні засоби є у вашій сім'ї?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
9 / 0,335 / 9.5m