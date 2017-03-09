Тепло проти вірусів: грип на Тернопільщині відступає. ВІДЕО

09/03/2017 Розмір тексту:

Зима, на відміну від епідсезону, завершилася. Втім весняне потепління таки відчутне – рівень захворюваності на грип та ГРВІ знизився.

«Загальна захворюваність на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції за останніх сім днів склала 265,5 десятих випадків на 100 тисяч населення. І складає 50,6 до середнього розрахункового показника. Говоримо про те, що іде зниження захворюваності за останній 9 тиждень, який був на минулому тижні, порівняно із 8 тижнем, це на 7,6%», – розповіла ІНТБ зав. відділення організації епідеміологічних досліджень ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України» Марія Павельєва.

Сьогодні медики констатують нижчий рівень захворювань і серед дитячого населення. Втім, дещо зросла кількість госпіталізованих. Із 147 осіб, 81% – це діти.

«Якщо аналізувати за проміжок, скажемо, від початку епідсезону, від жовтня місяця, до сьогодні, ми говоримо про те, що все ж таки, відповідно у нас відмічалось і ускладнення ситуації, але, тим не менше, летальних випадків не було за цей період. В нас підтвердилась циркуляція, за цей період, вірусу грипу АН3, який в нас циркулював з грудня», – повідомила Марія Павельєва.

Марія Павельєва додає, на початку року на Тернопільщині на грип захворіли 38 людей. З них 22 дітей.

«Кількість щеплених осіб також в цьому році, в цьому епідсезоні, тому що цей сезон від жовтня навіть до травня місця буде тривати, вона була в нас низька. І в цілому щеплено 1279 осіб при плані 5,5 тисяч. Тобто це є досить низький відсоток охоплення щепленнями груп ризику. Ми говоримо лише про групи ризику», – зазначила Марія Павельєва.

Попри низьку інтенсивність епідемічного процесу захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції, медики радять берегти своє здоров’я, тепло вдягатися, вживати вітаміни, позаяк – епідсезон ще триває.