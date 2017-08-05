Тепер закохані будуть “світитися” не лише від любові. ФОТО

04/08/2017 1
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Відпочити на “острівку кохання” тернополяни відтепер можуть у яскравому світлі. Біля арки одна з лав отримала підсвітку.

Тернополяни звертають увагу на підсилення романтичної атмосфери набережної та фотографують новинку, пише Терен.

– Тепер закохані будуть світитись не лише від любові, – каже тернополянин Олексій Шевченко. – Виглядає, як у казці.

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Коментарі (1)

111

04/08/2017

Це зроблено для того,щоб “поліціонери” бачили,де п’ють горілку в парку.А закохані люди шукають місця темні!

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