Тепер закохані будуть “світитися” не лише від любові. ФОТО

04/08/2017 Розмір тексту:

Відпочити на “острівку кохання” тернополяни відтепер можуть у яскравому світлі. Біля арки одна з лав отримала підсвітку.

Тернополяни звертають увагу на підсилення романтичної атмосфери набережної та фотографують новинку, пише Терен.

– Тепер закохані будуть світитись не лише від любові, – каже тернополянин Олексій Шевченко. – Виглядає, як у казці.