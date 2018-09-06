“Тепер на шальці терезів: або ти підтримуєш агресора і не хочеш вступати в НАТО, або ти все ж таки голосуєш і підтримуєш курс країни”, – Михайло Головко

06/09/2018 0
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Днями ВР України оприлюднила текст змін до Конституції щодо курсу ЄС і НАТО. Народний депутат П\Ф, ВО «Свобода» Михайло Головко зазначив, що саме голосування за визначення стратегічного курсу України чітко покаже: хто підтримує Україну, а хто агресора.

– Ініціатором змін до Конституції виступає Президент, але важливо те, яка норма там прописується. Наприклад, норма вступ в НАТО, як стратегічного партнера, в час війни проти Московії для нас є архіважливий.  Тепер на шальці терезів: або ти підтримуєш агресора, тобто Москву і не хочеш вступати в НАТО – так заявляєш, або ти все ж таки голосуєш і підтримуєш курс країни. Зрозуміло, що нас ніхто не братиме в НАТО як мінімум 10 років, а може й 20. Перспектив – немає, адже в нас не проведена люстрація в армії, агентура Москви.  По-перше, не було жодного випадку, щоб НАТО брало таку країну, у якої триває територіальний спір, до себе. Ми це розуміємо, однак, це просто політична заява – намір курсу і, я вважаю, що шанс є, – вважає Михайло Головко.

До слова, для внесення змін до Конституції, які мають на меті інтеграцію України в НАТО і Євросоюз, необхідно щонайменше 300 голосів у парламенті.

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