“Тема ефективної системи організації територіальної влади, без сумніву стоїть на порядку денному реалізації комплексних реформ в Україні”, – Віктор Овчарук

Як повідомляли раніше, у смт Затока Одеської області відбувається щорічна всеукраїнська нарада-семінар для представників органів місцевого самоврядування районного та обласного рівня. До участі у модеруванні та проведенні дискусійних панелей запрошенні високопосадовці центральних органів влади, органів місцевого самоврядування та провідні представники експертного середовища. Голова Тернопільської обласної ради, Віце-президент Української асоціації районних та обласних рад Віктор Овчарук – модератор дискусійної панелі.1

Привітавши учасників семінару Віктор Овчарук зазначив: «Тема ефективної системи організації територіальної влади, без сумніву стоїть на порядку денному реалізації комплексних реформ в Україні. У 2014 році держава активно взялась за докорінну реформу місцевого самоврядування шляхом передачі на місця реальних повноважень та обов?язків, а також відповідного матеріального ресурсу. Ця проблема потребувала вирішення давно, адже розвиток місцевого самоврядування фактично здійснювався лише на рівні територіальних громад, міст обласного значення, оскільки переважна більшість територіальних громад через їх надмірну подрібненість та надзвичайно слабку матеріально-фінансову базу були неспроможними виконувати всі повноваження органів місцевого самоврядування.

Сьогодні Україна неухильно спрямовує свої зусилля на реалізацію євроінтеграційного курсу, виконання міжнародно-правових зобов’язань, в тому числі з питань розвитку місцевої і регіональної демократії. Важливу роль у цих процесах відіграє реформа місцевого самоврядування».

Окресливши загальні процеси децентралізації та їх перебіг на Тернопільщині, голова обласної ради підсумував: «Звичайно, є і проблемні моменти. Триває клопітка та непроста робота щодо секторальної децентралізації. Громади завершують формувати мережі закладів галузей охорони здоров?я, освіти, культури, системи житлово-комунального господарства та вчаться ефективно ними управляти. 2017 та 2018 роки мають стати вирішальними у завершенні реформи, усунувши дуалізм, зайву бюрократію в організації влади та управлінні територіями. Водночас контроль держави має бути забезпечений».