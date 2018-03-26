Телеканал ІНТБ запустив зірковий проект. ВІДЕО

26/03/2018 Розмір тексту:

Масштабні фестивалі, оригінальні конкурси, яскраві події, відомі та успішні люди, зірки шоу-бізнесу. Тернопільський телеканал ІНТБ об’єднав усе це в новій розважальній програмі «Зіркове місто», яка стартувала в ефірі 16 березня.

– Проект не залишить байдужим нікого. Ми привідкриємо для глядачів лаштунки світських тусівок, культурних заходів, покажемо чимало ексклюзивних подій. Програма познайомить із зірками – гостями нашого міста, зірками нашого міста і «водитиме» у місця, де кожен зможе стати зіркою. Саме “Зіркове місто” покаже усім звичний Тернопіль з незвичного ракурсу, – запевняє ведуча проекту Тетяна Созанська.

Андрій Підлужний, Андрій Кіше, Роман Скорпіон, Володимир Трач, соліст проекту Pianoбой Дмитро Шуров, “Весільний раут 2018”, елітна вечірка “PRIME TIME Тернопіль”, ІІ сезон “Караоке Без Кордонів Live” та багато інших цікавих подій вже потрапили у об’єктив наших телекамер.

Дивіться програму на телеканалі ІНТБ щоп’ятниці, о 20:00 год. Повтор: субота, 18:30, неділя, 09:35, вівторок, 14:00, середа, 19:30.