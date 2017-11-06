Тарас Юрик: «Вступ України до НАТО – це потреба нашої країни, це – вимога часу»

06/11/2017 Розмір тексту:

Під час регіонального семінару «Україна-НАТО: формула безпеки» у Тернополі обговорили найважливіші питання вступу України до Півнiчноатлантичного альянсу та переваги й можливості, які він передбачає. Це вже третій за рахунком семінар. До того такі заходи відбулися у Вінниці та Дніпрі.

Захід організований та проводиться партією «Блок Петра Порошенка «Солідарність», яка стоїть на засадах руху України до НАТО. Його мета – провести інформаційно-роз`яснювальну роботу, спрямовану на підвищення рівня обізнаності громадян України з питань євроатлантичної інтеграції України.

Власне, й про це говорили учасники заходу депутат Верховної Ради України, голова Постійної делегації України у Парламентській Асамблеї НАТО Ірина Фріз, голова Тернопільської ОДА Степан Барна, народні депутати України Олег Барна й Тарас Юрик, викладачі та студенти вищих навчальних закладів, аналітики, соціологи, експерти, представники від громадських організацій.

Як зазначив під час виступу Тарас Юрик, на сьогоднішній день питання Україна-НАТО – це потреба нашої країни, а також це вимога часу. І тому спільно обговорювати питання, чому Україна має бути в системі світової безпеки, абсолютно правильне і дуже необхідне. Адже колективна система захисту передбачає, що у випадку вторгнення кожна країна отримує спільний захист від усіх країн Півнiчноатлантичного альянсу.

«Сьогодні рівень сприйняття цього питання дуже високий і згідно з останніми соціологічними рейтингами українці підтримують рух України до НАТО щоразу більше. Тому надзвичайно важливо спілкуватися з молоддю, яка має чути це, розуміти, обговорювати і сприймати», – зауважив Тарас Юрик.

У свою чергу, як підкреслив голова Тернопільської ОДА Степан Барна, НАТО – це не лише військове співробітництво, а й питання кібербезпеки, екологічної безпеки, це гуманітарні проекти та багато-багато іншого, що дозволяє інтегрувати суспільство в євроатлантичний простір спілкування.

«Зокрема, ті події, які сьогодні відбуваються на Сході України вимагають від нас побудувати нову систему безпеки. Якщо аналізувати нашу позицію, то ми працюємо над відновленням військових частин у Тернопільській області – у Тернополі, Теребовлі, Чорткові, Бережанах, а в перспективі – і в Кременці. Адже ми розуміємо, що найкращий захист – це наявність власної армії. Тому нашим головним кроком має бути – відновлення обороноздатності нашої держави та виведення її на відповідний міжнародний рівень. Другий крок – це вже відповідність нашої армії стандартам НАТО, і третій – це інтеграція і вступ України до Півнiчноатлантичного альянсу. І в цих питаннях нам слід працювати разом», – наголосив Степан Барна.

Що ж стосується руху України до НАТО, то як поінформувала Ірина Фріз, фахівці НАТО розробили стратегічний оборонний бюлетень, який є дорожньою картою щодо реформування сектору безпеки і оборони країни. І, власне, це є одним із пріоритетів при вступі до альянсу.

«З цього боку можемо сказати, що надання Україні честі приймати весняну сесію парламентської асамблеї НАТО у 2020 році – величезний сигнал для нашої держави. Тоді ж ми зможемо певним чином прозвітувати перед парламентською асамблеєю щодо здійснення реформ у цьому напрямі і можемо розраховувати, що будемо не просто партнерами, а й претендувати на кандидатство та членство у цьому союзі», – зауважила Ірина Фріз.