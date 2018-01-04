Тарас Юрик: «У 2017-му нам вдалося втілити проекти, на які люди чекали десятки років»

04/01/2018 Розмір тексту:

У 2017 році 25 мільйонів гривень державної субвенції виділив Кабмін за поданням народного депутата України Тараса Юрика на райони його виборчого округу. За ці кошти у Тернопільському, Козівському, Зборівському, Бережанському, Підгаєцькому районах триває розбудова інфраструктури. Водночас в області відбувається будівництво спортивної інфраструктури. У 2018 році на Тернопільщині буде відкрито понад 25 сучасних футбольних майданчиків. Детальніше про втілені за 2017 рік проекти – в інтерв’ю із народним депутатом України, головою Тернопільської територіальної організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність», головою Федерації футболу Тернопільської області Тарасом Юриком.

«Безпрецедентні проекти у районах мого округу»

– У 2017 році за вашим поданням на райони вашого округу було виділено понад 25 мільйонів гривень державної субвенції. Розкажіть про проекти, які реалізовуються за ці кошти.

– За кошти, виділені із Фонду соціально-економічного розвитку, проводяться роботи у всіх п’яти районах мого виборчого округу. Охоплюємо різні сфери – це освіта, медицина, культура, спорт та інші галузі. Розбудовуємо інфраструктуру комплексно. Вперше за 25 років Незалежності України нам вдається реалізувати безпрецедентні проекти. У Козові відкрили спортивний комплекс із басейном, на який чекали 30 років. Також у смт Козова урочисто відкрили спортивний майданчик зі штучним покриттям, який повністю адаптований під стандарти гри у міні-футбол. У Підгайцях навесні відкрили очисні споруди. У селі Жабиня Зборівського району та у Городищі Козівського району відкрили дитячі садочки. На завершальній стадії у Підгайцях реконструкція Центру дитячо-юнацької творчості. У селі Оліїв провели реконструкцію школи, у Зборівській школі № 2 перекрито дах. Інтенсивно проводимо енергоощадні заходи – це заміна вікон, перекриття дахів, утеплення фасадів освітніх закладів, лікарень, амбулаторій, ФАПів. Такі роботи здійснили або на завершальній стадії у всіх п’яти районах мого виборчого округу. Також ми розробили цілу програму в контексті безпеки пішоходів на дорогах. Наша мета – перекрити усі проблемні зони у районах мого виборчого округу. Для цього буде облаштовано близько 60 переходів.

Впевнена перемога на виборах і громадсько-політична діяльність партії

– Наприкінці жовтня 2017 року в Україні відбулися вибори у 201-й об’єднаній територіальній громаді. На Тернопільщині у всіх чотирьох ОТГ на посади голів громад перемогли кандидати від партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність». На вашу думку, який основний фактор зумовив такий успіх?

– Перш, ніж відповісти на ваше запитання, хочу ще раз подякувати виборцям за таку довіру і підтримку нашої команди. Однозначно, що це результат успішного проведення реформи децентралізації. Адже за останні роки по всій Тернопільській області триває безпрецедентний процес розбудови інфраструктури. Ці вибори стали для нас показником, як люди оцінюють проведену роботу, яку, без сумніву, продовжуємо і надалі. Тому логічно, що наші кандидати 29 жовтня були обрані місцевими головами в Лановецькій, Зборівській, Хоростківській та Саранчуківській громадах. У кожній з цих ОТГ ще до виборів було проведено цілий ряд проектів.

– Активним був обласний осередок партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» і щодо проведення різних заходів на міському і обласному рівні. Окресліть пріоритетні напрямки роботи.

– Упродовж 2017 року ми провели цілий ряд заходів різного спрямування. Це підтримка бійців АТО, патріотичні, екологічні акції, спортивні заходи, проекти щодо місцевого самоврядування. Серед інформативно-просвітницьких заходів хочу виділити семінар «Україна-НАТО: формула безпеки», що провела у Тернополі голова Постійної делегації України у Парламентській Асамблеї НАТО Ірина Фріз. Захід відбувся у рамках проекту партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» «Україна-Солідарність-НАТО». У галузі спорту цього року вперше провели турнір серед дворових команд на стадіоні «Текстерно» «Футбольні вихідні». У січні зорганізували змагання зі сноубордингу серед аматорів. Турнір з міні-футболу імені видатного футболіста, тренера Валерія Лобановського відбувся 13 травня. У вересні провели спортивну естафету «SPORT TIME» за участі студентів 4 навчальних закладів міста. А з нагоди Міжнародного дня без автомобіля влаштували велопробіг. Фотозони, креативні заходи та квести проводять наші активісти до Дня міста Тернополя, Дня Святого Валентина. З нагоди Дня матері діє вже традиційна акція «Материнська пошта». Молодіжне крило реалізовує всеукраїнські проекти на регіональному рівні – це «Школа помічника депутата» і «Школа дебатів».

– Які заходи провела партія на підтримку військовослужбовців?

– До Дня Святого Миколая для дітей воїнів АТО організували свято. Це був показ мультфільму, гра у боулінг, катання на ковзанах та різні розваги. Для дітей бійців АТО діють безкоштовні курси англійської мови. Заняття проводяться щотижня у нашому обласному осередку партії. Упродовж року відвідуємо з гостинцями військову частину 44-тої бригади та Національної гвардії. Окрім цього, намагаємося допомогти бійцям та населенню, яке проживає в зоні АТО. На початку лютого, коли Авдіївка була знеструмлена внаслідок артударів, ми зібрали і відправили гуманітарну допомогу. У жовтні у районах нашої області провели акцію «Збери посилку бійцям АТО». Намагаємося забезпечити бійців також необхідними приладами – приціл нічного бачення передали одній зі штурмових бригад на передову. А мультимедійну акустичну систему отримала військова частина Нацгвардії. Доброю традицією стала співпраця зі студентами історичного факультету Тернопільського національного педагогічного університету, які плетуть маскувальні сітки. Наш обласний осередок партії надає кошти на матеріали та сіткову основу. Неодноразово оплачували доставку сіток. Регулярно проводимо акції спільно із освітніми закладами. Діти пишуть і розмальовують листівки, привітання до новорічних та загальнодержавних свят, до Великодня. Разом з нашими активістами готують гостинці для бійців АТО. Максимально підтримуємо патріотичні ініціативи – у Збаразькому районі загальноосвітню школу назвали на честь бійця АТО Андрія Чабана, який загинув обороняючи територіальну цілісність України.

Успішний футбольний 2017 рік

За вашим сприянням як голови Федерації футболу Тернопільської області на розбудову спортивних майданчиків на Тернопільщині Кабінет Міністрів виділив понад 19 мільйонів гривень. На якій стадії розбудова спортивних майданчиків?

– Для нас є пріоритетом будівництво великої кількості майданчиків в області. У 2017 році ми відкрили повноцінні футбольні майданчики зі штучним покриттям розміром 22 на 44 м. у Козові та Шумську, а два невеличких майданчики – в Бережанах і в Підгайцях. Відбувається зведення 8 стадіонів зі штучним покриттям. Окрім цього, є постанова Кабінету Міністрів, згідно з якою виділені кошти на будівництво 13 майданчиків в нашій області. Ця програма передбачає співфінансування з органами місцевого самоврядування у співвідношенні 50 на 50. Якщо погода не завадить, я думаю, що на весну в області відкриємо понад 25 майданчиків.

– Але такі майданчики – це лише одна із складових спортивної інфраструктури?

–Так. Хочу наголосити, що розбудова спортивної інфраструктури передбачає також зведення таких об’єктів, як наприклад плавальний басейн в Козові. Він, до речі, відповідає критеріям європейських стандартів. Є усі умови, щоб тренуватись, плавати, оздоровлюватись. На даний час ще реалізовується дуже важливий проект – це реконструкція спортивного залу Дитячо-юнацької спортивної школи в Козові з надбудовою приміщень, які будуть використовуватись для проживання юних спортсменів.

– Які основні пріоритети розвитку футболу в області?

– Наразі дитячо-юнацький футбол. У дитячо-юнацькій футбольній лізі Тернопільщини виступають 83 колективи. Раніше у ній було задіяно до 500 дітей, а в 2017 році стартувало півтори тисячі. Федерація футболу Тернопільської області також активно займається популяризацією футболу серед дітей. З цією метою Тернопільщина протягом року двічі приймала гостей з Іспанії. У квітні до нас приїжджали екс-гравці мадридського «Реалу» Франсіско Павон та Іван Перес, а на початку осені – представники іспанського футзалу на чолі з двома чемпіонами світу.

– А як справи із футболом серед дорослих?

– Є теж істотні поступки. Наприклад, у 2017 році в чемпіонаті й кубку області брали участь по 19 дорослих команд. Це у два рази більше, ніж ще рік тому. Змагання було проведено на високому організаційному рівні, не в останню чергу це було зроблено завдяки якісному арбітражу, до якого представники команд-учасниць протягом усього сезону практично не мали зауважень. Також уперше за останні роки було проведено повноцінний чемпіонат області серед ветеранів, а нещодавно під егідою обласної федерації стартувала Тернопільська футзальна ліга, в якій змагалася рекордна кількість команд – 58(!). А ще 2017 році започаткували турнір, який дає можливість виявити переможця та оцінити рівень футболу в районах, – Ліга чемпіонів Тернопільщини. Хочу також зазначити, що 16 грудня в обласному драматичному театрі ім. Т.Шевченка відбулося грандіозне дійство «Найкращі. Підсумки футбольного сезону 2017». За результатами футбольного року нагородили кращих команд, гравців, тренерів та суддів.

– Із глядацькою футбольною аудиторією працюєте?

– Звісно. Адже важливо не лише якісно організувати футбольні змагання, а й повернути глядача на трибуни. Для цього ми робили різного роду заходи. В перерві кожного матчу відбувався розіграш футбольного м’яча від ФФТО серед дітей, а старші вболівальники (+21 р.), завдячуючи нашому генеральному партнеру ТОВ «Микулинецький Бровар» могли отримати «пивний» м’яч. Для глядачів ці розіграші були приємною несподіванкою, що мотивувало їх прийти на наступний матч.

– Що ви побажаєте жителям Тернопільської області з нагоди новорічних свят?

– У 2017 році в Україні відбувся цілий ряд фундаментальних змін, реформ, які, можливо, ще не відчутні для кожного громадянина нашої країни. Але я хочу, щоб українці повірили в те, що ці зміни дадуть можливість більш якісно і по-новому розвиватися, матеріально зростати. Тому хочу побажати віри, надії і впевненості в успішному завтрашньому дні нашої прекрасної України.