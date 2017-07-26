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Танець тернопільського священика “підірвав” Інтернет. ВІДЕО
25/07/2017 2
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Представник Церкви св. Петра на масиві «Аляска» вразив Інтернет своїм танцем з дітьми.
Відеозапис запального виступу опублікувала Мар`яна Амбіцька у Facebook, повідомляє PRESS-ЦЕНТР.
«Дякую за позитивний настрій і невимовно любляче ставлення до діток», – пише жінка.
Священик – представник францисканців. Відео його танцю переглянули вже понад 4000 разів.
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Коментарі (2)
Люба26/07/2017
Туди котиться, куди і потрібно !
+25/07/2017
Боже, куди котиться світ…