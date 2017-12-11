Талановита тернопільська школярка презентувала свою першу персональну виставку. ФОТО

11/12/2017 Розмір тексту:

П’ятикласниця тернопільської школи №4 Вікторія Карпенко обдарована різним талантами. У свої десять років не тільки на відмінно вивчає шкільні предмети, й захоплюється математикою, музикою і малюванням. Останнім серйозно займається вже три роки. За цей час створила більше двох десятків картин. Та донедавна про це її захоплення знали далеко не всі однокласники. А з ініціативи вчителя образотворчого мистецтва, в школі організували першу персональну виставку талановитої учениці.

Подібні виставки у школі регулярно організовують вже дев’ять років поспіль. І галерея художніх учнівських робіт, розташована на першому поверсі, постійно оновлюється, а школярі можуть дізнатися про таланти тих, з ким навчаються.

– З 2009 року ми проводимо виставки обдарованих дітей, яких в школі є дуже багато, – розповіла Галина Кізілова, вчитель образотворчого мистецтва. – Серед них є особлива, скромна дівчина Вікторія Карпенко. Чи не вперше за всі ці роки у нашій галереї представлені роботи такого високого рівня такої юної учениці. Більшість представлених робіт – олійний живопис. Малювати олійними фарбами наважуються далеко не всі діти, надаючи перевагу акварелі, графіці, гуаші тощо. Та ці фарби зручні тим, що дають можливість малюнок поправити, роботу можна доповнювати і доводити до досконалості. Незважаючи на юний вік, Вікторія має вже досить досвіду, як художник. Крім малювання вона гарно ліпить. А ще вона – переможниця обласного етапу міжнародного чемпіонату з розв’язування логічних математичних задач, а на всеукраїнському рівні цього конкурсу розв’язала всі вісім задач із восьми можливих.

Ознайомитися з творчістю юної художниці прийшли її однокласники та учні шостого класу, багато з яких також мають нахил до малювання. Діти з цікавістю розглядали картини, а ті, які найбільше сподобалися, фотографували. Віка також відповіла на запитання учнів та вчителя.

– Першу картину я написала в сім років, – каже Вікторія Карпенко. – Починала малювати аквареллю, а потім перейшла на олійні фарби. Пробую себе також у графіці, цікаво спробувати й інші техніки. Картину малюю від одного до трьох місяців, усе залежить від конкретної роботи. Найскладнішою із представлених робіт для мене була «Історія кохання»: малювала її три місяці. Яка з картин улюблена важко сказати. Можу малювати картину по пам’яті, з фотографій, з натури, користуюся різними пензликами. У роботі важливо правильно передати об’єм, зробити це можна за допомогою світла і тіні. У майбутньому хотіла б бути дизайнером, яким саме ще не вирішила.

Перша персональна виставка неабияке випробування, навіть якщо вона проходить у стінах рідної школи. Але впоратися з хвилюванням юній художниці допомогли рідні, які також прийшли її підтримати. А мама Галина Карпенко розповіла присутнім з чого розпочалося захоплення Вікторії.

– Усе почалося з ліплення, – розповіла Галина Карпенко. – Вікторія з першого класу почала ліпити мініатюрні, але дуже детальні фігурки. Вдома ними були заставлені усі столи, підвіконники і полиці. А ще вона дарувала їх усім друзям і нашим знайомим. І на день народження попросила подарувати їй багато пластиліну. Друзі і рідні, які бачили її роботи порадили віддати донечку на навчання. Тоді ми й вирішили записати її у приватну художню студію. Вже три роки вона навчається малюванню у художника Тараса Гірняка. І з задоволенням біжить на кожне заняття.

Бабуся дівчинки Орися Свистун відзначила, що Вікуся має тонку і делікатну натуру, і змалечку проявляла любов до прекрасного. А крім малювання, у музичній школі навчається грі на барабанах, кселофоні і піаніно. Рідні підтримую і дають можливість розвиватися талантам Вікторії і сподіваються, що вона і надалі займатиметься творчістю.

Ольга Трач

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