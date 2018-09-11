Таксист продавав клієнтам наркотики

11/09/2018 Розмір тексту:

Роботу водія таксі та торгівлю наркотичними речовинами поєднував 29-річний житель Збаразького району. Його незаконну діяльність викрили співробітники Збаразького відділення Нацполіції та відділу протидії наркозлочинам ГУНП в Тернопільській області.

Днями правоохоронці задокументували факт продажу дози одному з клієнтів. За два грами канабісу наркоторговець отримав три сотні гривень. Окрім цього, в автомобілі таксі були виявлені ще декілька підготовлених до продажу доз.

Правоохоронці продовжують встановлювати осіб, які могли купувати у таксиста коноплю, а також джерело походження наркотичної речовини.

Підозрюваний затриманий в порядку статті 208 КПК та поміщений в ізолятор тимчасового тримання. Йому інкримінують злочин передбачений часиною 2 статті 307 Кримінального кодексу – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.