Таксист “пом’яв” припарковані у дворі автомобілі. ФОТО

03/01/2017 Розмір тексту:

Водій таксі “Пілот” у дворі будинку на вул. Симоненка пошкодив два авто та втік з місця аварії. Трапилось це у понеділок, 2 січня, близько 23-ї.

– У дворі будинку на вулиці Симоненка, 18 водій таксі служби “Пілот”, їдучи на Chevrolet, зачепив два авто – Daewoo Lanos та Opel Astra, які були припарковані, – повідомили “20 хвилин” у прес-службі управління патрульної поліції Тернополя. – Водій таксі з місця аварії поїхав.

Про аварію у поліцію повідомив свідок. Водіїв пошкоджених авто на місці аварії не було.