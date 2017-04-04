Таксист побив тернополянина до струсу мозку
04/04/2017 0
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35-річного тернополянина побив таксист. Саме про це постраждалий розповів медикам швидкої допомоги, які приїхали на виклик.
За попередньою інформацією, випадок трапився 3 квітня о 16:42 на вулиці Кривоноса. У тернополянина діагностували травму голови та струс мозку, повідомляє Доба.
Після наданої допомоги чоловік був залишений на місці події і від госпіталізації відмовився, зазначають медики.
Обставини бійки з’ясовують.
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