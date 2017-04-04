Таксист побив тернополянина до струсу мозку

04/04/2017 Розмір тексту:

35-річного тернополянина побив таксист. Саме про це постраждалий розповів медикам швидкої допомоги, які приїхали на виклик.

За попередньою інформацією, випадок трапився 3 квітня о 16:42 на вулиці Кривоноса. У тернополянина діагностували травму голови та струс мозку, повідомляє Доба.

Після наданої допомоги чоловік був залишений на місці події і від госпіталізації відмовився, зазначають медики.

Обставини бійки з’ясовують.