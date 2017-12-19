Таксист не дав шахраям виманити у пенсіонерки дві тисячі гривень

19/12/2017 Розмір тексту:

Із заявою про шахрайство до співробітників Чортківського відділу поліції звернулася 65-річна жителька села Білобожниця. Пенсіонерка повірила незнайомцеві, який пообіцяв посприяти їй в продажу будинку і виманив дві тисячі гривень.

Зі слів потерпілої, їй зателефонував невідомий чоловік, представився працівником мерії і поцікавився, чи дійсно вона продає будинок. Отримавши ствердну відповідь, дозвонювач пообіцяв посприяти в оформленні необхідних документів для підписання договору купівлі-продажу. От тільки за свої послуги попросив перерахувати чотири тисячі гривень.

Жінка повірила незнайомцеві. Найняла таксі і поїхала до найближчого терміналу, аби перечислити обумовлену суму. Дві тисячі гривень пенсіонерка вже встигла перекинути на вказаний зловмисником мобільний, коли таксист, що її підвозив, зметикував, що це може бути якась афера, і попросив клієнтку не перекидати решту суми.

Що потрапила до рук афериста жінка збагнула, коли в поліції, куди вона звернулася, розповіли їй про аналогічні шахрайські схеми. Потерпіла написала заяву про вчинення відносно неї шахрайських дій. Триває слідчо-оперативні заходи з метою встановлення особи підозрюваного, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.