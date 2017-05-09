Такої великої ковбаси тернополяни ще не бачили. ФОТО

09/05/2017 Розмір тексту:

Центром кулінарного фестивалю у Тернополі стало приготування гігантської ковбаси. Наїдок увійшов до Книги рекордів України. Вага ковбаси становила 202 кілограми, довжина 547 метрів. Такої великої ковбаси тернополяни ще не бачили.

Фестиваль м’яса і пива зібрав в центрі міста сотень тернополян. А найбільше людей зацікавило приготування гігантської ковбаси.

“Прийшов подивитися, що тут відбувається. Було цікаво побачити ту ковбасу, хоча їсти її немає бажання, бо надаю перевагу овочам. В загальному фестиваль досить цікавий. Все досить оригінально. І помітно, що багатьом весело і смачно”, – каже житель Тернополя Іван Бойчук.

Кулінарний фестиваль поєднали з виступами сучасних музичних гуртів, а також продажем національної атрибутики.