Ситуація загострюється, прогнози не тішать: хроніка тижня, що минає

05/10/2018 Розмір тексту:

Світ

Борець за вільний доступ чи гвалтівник?

Ставлення до одної й тої ж особи у різних людей може бути полярним. Як приклад – Джуліан Ассанж, засновник сайту WikiLeaks, який став відомим після публікації секретних матеріалів Пентагону та інших державних органів США. Для одних він – палкий борець за вільний доступ до інформації, а для інших (зокрема, шведської поліції) – гвалтівник, котрий мав статевий зв’язок зі шведкою без презерватива всупереч наполегливим (який жах!) проханням партнерки. З 2012 р. Ассанж перебуває в посольстві Еквадору в Лондоні, у січні цього року отримав і громадянство цієї країни, однак вийти за межі будівлі посольства – зась, оскільки на ньому не лише “висять” звинувачення у сексуальній розпусті, а й перспектива екстрадиції за океан, де безмірно вдячна за всі його діяння Америка давно готова запроторити його на 35 років до тюрми, або ж взагалі – засудити до смертної кари. Нещодавно Ассанж залишив посаду редактора ресурсу через відсутність доступу до Інтернету, призначивши своїм наступником ісландського журналіста Крістіна Храфнсона.

На Заході не так благополучно

Добре все-таки, що ми з вами живемо в Україні – від наших очільників можна переважно почути оптимістичні прогнози і розповіді про осяйні перспективи. Послухаєш – і стає якось світліше в голові й легше на душі. А от на Заході все далеко не так благополучно. Днями Міжнародний валютний фонд (МВФ) попередив про ризики торговельних воєн, які несуть загрозу для світової економіки. Керуючий директор Фонду Крістін Лагард виступила у ролі похмурої провісниці Кассандри, заявивши, що оголошені раніше прогнози глобального зростання доведеться переглянути в бік суттєвого скорочення. “Шість місяців тому я вказала на певні ризики на горизонті. Сьогодні деякі з цих ризиків почали реалізовуватися”, — заявила керуючий директор МВФ. До таких ризиків вона віднесла протекціоністську риторику, яка почала перетворюватися у “реальні торговельні бар’єри”, а також посилений тиск на ринки, що розвиваються, викликаний зміцненням долара США і жорсткістю грошово-кредитної політики.

Україна

Ситуація на Закарпатті загострюється

Прокуратура Закарпатської області повідомила про відкриття кримінального провадження за статтею «Державна зрада» за фактом видачі угорських паспортів громадянам України. «Мова йде про відео, на якому громадяни України, присягаючи на вірність іншій державі, отримують паспорти громадян Угорщини. При цьому посадові особи установи, де відбувались події, рекомендували приховувати факт отримання іноземного громадянства від державний структур України», – пояснили у прес-службі відомства. Очільник українського МЗС Павло Клімкін під час переговорів у штаб-квартирі ООН з угорським міністром закордонних справ Петером Сійярто офіційно висунув вимогу відкликати консула Угорщини в місті Берегове. Вчора той був оголошений persona non grata. Ситуація загострюється. Сюди б приятеля Швейка – сапера Водічку, який “дуже не любив мадярів і міг безконечно розповідати про те, як, де і коли він з ними бився, або ж що, коли і де завадило йому побитися з ними”…

“Рука проктолога” і “пам’ятник хабарнику”

На Бесарабській площі у Києві біля знесеного майже 5 років тому пам’ятника Леніну з’явився новий арт-об’єкт – величезна синя рука. Її, як повідомляють на радість багатьох киян, встановили тимчасово. Автор скульптури під назвою Middle Way – Богдан Раци з Румунії. Рука має символізувати дружбу і спілкування. Арт-об’єкт встановили у рамках впровадження ініціативи “Київ – місто світу” за зверненням Посольства Румунії в Україні та як частину проекту із загальною назвою Moving Monuments (рухомі пам’ятники). Жителі Києва одразу ж розкритикували арт-об’єкт в соцмережах. Деякі з них жартують, мовляв, рука символізує відсутність гарячої води в ряді столичних районів; інші пропонують поставити поруч з рукою героїв фільму “Аватар”; ще інші обурені тим, що мерія не поцікавилася у містян, чи потрібна їм така скульптура. Тим часом руку вже встигли охрестити “рукою проктолога”, “пам’ятником хабарнику” і навіть “благословенням Кришни”.

Без премії і з доганою

На додачу до дисциплінарного стягнення (догани) рідне начальство вирішило ще й вдарити керівника САП Назара Холодницького по кишені. Генеральний прокурор Юрій Луценко позбавив його премії за серпень. У відомстві зазначили, що Ю. Луценко видав наказ, у якому було визначено не виплачувати Н. Холодницькому премію у зв’язку з накладенням отого самого дисциплінарного стягнення. Юрій Луценко разом із главою НАБУ Артемом Ситником ще у березні просили кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів розглянути питання про звільнення Холодницького з посади через «неодноразові грубі порушення”. Комісія обмежилася доганою. Розміру премії, якої позбавили шефа САП, не вказано. Залишається сподіватися, що пан Холодницький не піде шляхом персонажа “бородатого” міліцейського анекдоту, який у відповідь на запрошення прийти у фінансову частину по зарплату здивовано промовив: “А я думав, що видали мені пістолет – і можу сам давати собі раду…”.

Тернопілля

Хтось без підручників, а когось життя навчить

Перший місяць навчального року завершився, а чимало школярів досі не отримали нових підручників і змушені користуватися старими. Це прикро, але, думається, жоден з нових чи старих посібників, скільки б інформації вони не містили, не навчить допитливих діток того, що так добре (і, напевне, без допомоги книжок) засвоїла їхня ровесниця. 14-річна злодійка примудрялася залазити в наплічники людей, коли ті… очікували на зелений сигнал світлофора на переході. Лише спритність рук – і 12 тис. грн. в кишені. І немає потреби гризти граніт науки за новими (чи старими) підручниками. От тільки невеличкий нюанс – юну “щипачку” впіймали. Що ж, досвід – справа наживна. Є ще, хочеться сподіватися, час набути його і пенсіонеру, який невдало намагався спуститися по мотузці з балкону (можливо, квапився купити хліб до чергового подорожчання?). Струс головного мозку і забійна рана голови – достатні підстави для того, щоб посилено практикуватися у лазінні по канату. Або ж – надавати перевагу традиційному способу виходу з приміщення (через двері).

Ігор Дуда