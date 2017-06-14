Ситуація катастрофічна: що коїться на ветсанзаводі під Тернополем. ВІДЕО

14/06/2017 Розмір тексту:

На Тернопільському “Укрветсанзаводі” катастрофічна ситуація – повідомляє начальник управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області Василь Хомінець.

Через багаторічне недбале користування заводом нещодавно близько 5 тисяч тон відходів тваринного походження вилилися за територію підприємства.

Аби вирішити цю ситуацію на місці події побувала комісія з техногенної екологічної катастрофи. Про це – в сюжеті ТВ-4.

