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Надзвичайна ситуація біля Тернополя: відходи тваринництва знесли стіну ветсанзаводу. ВІДЕО
08/06/2017 0
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Поблизу Тернополя відходи тваринного походження знесли бетонну стіну і вилилися на територію за межі заводу.
Мова йде про розташовану біля села Острів філію державного підприємства “Укрветсанзавод”, яка займається виробництвом м’ясо-кісткового борошна і утилізацією відходів тваринного походження.
Детальніше – в сюжеті ТВ-4.
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