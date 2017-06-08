Надзвичайна ситуація біля Тернополя: відходи тваринництва знесли стіну ветсанзаводу. ВІДЕО

08/06/2017 0
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Поблизу Тернополя відходи тваринного походження знесли бетонну стіну і вилилися на територію за межі заводу.

Мова йде про розташовану біля села Острів філію державного підприємства “Укрветсанзавод”, яка займається виробництвом м’ясо-кісткового борошна і утилізацією відходів тваринного походження.

Детальніше – в сюжеті ТВ-4.

 

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