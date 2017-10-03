Систему опалення у Хоростківському НВК модернізовують за сприяння Миколи Люшняка

У виділенні фінансування для модернізації посприяв нардеп Микола Люшняк.

Ця школа функціонує з 1960 року, а у 2003 році змінила свій статус та стала НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №1-гімназія». У закладі навчається більше двох сотень дітей.

«Запрацювали кошти, які нам допоміг направити із державного бюджету народний депутат Микола Люшняк. 22 вересня розпочалися роботи над реалізацією проекту із заміни системи опалення. Начальник відділу освіти Кащишин О. А. відвідала наш навчальний заклад та представила бригаду підрядника, а вже сьогодні, 23 вересня, до робіт із демонтажу долучилися батьки та працівники НВК! Велика дяка усім, хто пожертвував вихідним та допоміг наблизити початок опалювального сезону у нашій школі. Приємно, що у нас є такі чудові татусі та дідусі! А також хочеться подякувати двом учням, справжнім козакам – Піку Володимиру та Пасіці Олександру, які проявили ініціативу та настирливо допомагали дорослим!» – звертається колектив НВК.