Синоптики попереджають про ожеледицю та хуртовини

09/01/2017 Розмір тексту:

9 січня синоптики попереджають про утворення на дорогах ожеледиці та хуртовини.

Служба автомобільних доріг у Тернопільській області звертається до всіх користувачів доріг з проханням бути обачними та обережними вирушаючи в дорогу. Кожен водій повинен належним чином підготувати свій транспортний засіб до експлуатації у зимовий період, чітко дотримуватись правил дорожнього руху і зважати на те, що при сильних опадах та хуртовинах погіршується видимість, а при ожеледиці гальмівний шлях значно збільшується.

Варто відмовитися від поїздок пасажирам з дітьми та екскурсійним автобусам. Краще попередити виникнення надзвичайних ситуацій. На сайті Укравтодору можна знайти перелік пунктів обігріву і контакти наших диспетчерів, яким можна повідомити, що ви застрягли.

Також на офіційних сторінках у фейсбук Укравтодору та Компанії «Автомобільні дороги України» буде оновлюватися оперативна інформація щодо стану проїзду та можливі обмеження руху.