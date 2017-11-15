Син Марії Баб’юк очолив адмінсуд Тернопільської області

15/11/2017 Розмір тексту:

В окружному адміністративному суді Тернопільської області оперативно обрали нового голову.

На місце Надії Данилевич, яка прийняла присягу судді адміністративної палати Верховного суду, колеги обрали Петра Баб’юка, якого нещодавно Президент призначив на безстрокову посаду судді.

Цікаво, що новий голова суду є сином депутата Тернопільської міської ради від опозиційної ВО “Свобода”, директора Галицького коледжу Марії Баб’юк.

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