Сильний вітер і мокрий сніг: на Тернопільщині оголосили штормове попередження
26/10/2017 0
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Штормове попередження оголосили на Тернопільщині.
Як повідомили в Управлінні ДСНС в області, 26 жовтня спостерігатимуться пориви вітру до 15-18 м/с.
Також можливе налипання мокрого снігу.
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