Сильний вітер і мокрий сніг: на Тернопільщині оголосили штормове попередження

26/10/2017 Розмір тексту:

Штормове попередження оголосили на Тернопільщині.

Як повідомили в Управлінні ДСНС в області, 26 жовтня спостерігатимуться пориви вітру до 15-18 м/с.

Також можливе налипання мокрого снігу.