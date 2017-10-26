Сильний вітер і мокрий сніг: на Тернопільщині оголосили штормове попередження

26/10/2017 0
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Штормове попередження оголосили на Тернопільщині.

Як повідомили в Управлінні ДСНС в області, 26 жовтня спостерігатимуться пориви вітру до 15-18 м/с.

Також можливе налипання мокрого снігу.

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