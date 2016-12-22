Святий Миколай їздив тролебусом і роздавав цукерки. ФОТО

20/12/2016 Розмір тексту:

Тернополян у міських тролейбусах зі святом вітав Миколай. Пасажирам роздавали солодощі та співали святкові пісні.

Таким чином підняти настрій пасажирам вирішили студенти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, які навчаються за спеціальністю “Музичне мистецтво”.

Зустріти Миколая можна було у тролейбусі щастя “Тернопіль романтичний” та “Україно моя вишивана”, які курсували по 11 маршруту, пише Доба.