Святвечір в готелі завершився у поліції

11/01/2017 Розмір тексту:

На Святвечір 21-річний чортківчанин залишився без грошей, мобільного телефону та спортивного костюма. Поліцейські з’ясували, що його обікрала до нитки 25-річна раніше судима за майнові злочини жителька Чортківського району.

Молоді люди познайомилися того ж дня. Жінка запропонувала продовжити спілкування у готельному номері, на що, собі на нещастя, парубок погодився. В кімнаті готелю він задрімав, а коли прокинувся не знайшов ні супутниці, ні своїх речей.

Крадійку чортківські поліцейські розшукали. З’ясувалося, що подібний злочин вона скоїла не вперше. Викрадений у потерпілого спортивний костюм вона повернула, поцуплені 200 гривень встигла потратити, а телефон продати. Правоохоронці встановили покупця молільника й вилучили у нього чужий засіб зв’язку.

Щодо підозрюваної розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, повідомляють у відділі комунікації НП Тернопільської області.