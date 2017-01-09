Святвечір у 44-й артбригаді: гарно, смачно, по-домашньому. ФОТО

08/01/2017 Розмір тексту:

За доброю традицією зі сходом першої зірки однією великою родиною у солдатській їдальні зібралися військовослужбовці артилерійської бригади, представники обласної влади та священники.

Зійшлися, аби разом, щиро помолитися та скуштувати головну страву цього вечора – кутю.

Багатий та різноманітний цього разу виявився стіл. Були і основні наїдки: борщ, риба, вареники, картопля, узвар, грибний росіл. Були й цукерки, солодощі, фрукти. Поварі в їдальні, командири та солдати, усі долучилися, щоб все вийшло гарно, смачно, по-домашньому. По-військовому дружня атмосфера супроводжувала вечір.

Із теплими словами до солдатів звернувся перший заступник голови Тернопільської облдержадміністрації Юрій Юрик. Він побажав армійцям цілий рік зберігати в серці українські традиції та жити за усіма правилами християнина-захисника держави.

Військовий капелан, товариш та наставник артилеристів Вячеслав Кізілов освятив вечерю та у спільній молитві благословив солдатів на мир, добрі помисли і відданість своїй країні.

За словами т.в.о командира артбригади полковника В.В.Козловця свят-вечір – це особлива подія у житті військової частини, адже щороку під час такої вечері ми бачимо за одним столом одну українську військову сім’ю.

Джерело: 44 окрема артилерійська бригада