Свято випускника у Тернополі цього року відбудеться пізніше

04/05/2017 Розмір тексту:

Традиційне міське свято «Випускник-2017» цього разу відбудеться не у кінці травня, а 24 червня. Саме ж свято змін не зазнає.

Спочатку буде Парад випускників центральними вулицями Тернополя, який завершиться на міському стадіоні. Там пройде церемонія вручення золотих і срібних нагород кращим випускникам та святковий концерт. Цього року закінчують 11-ий клас 1173 школярі, минулого року було 1191. Із них на золоту медаль претендують – 147 учнів, на срібну – 25.

Чому змінилася дата проведення випускного розповіла заступник начальника управління освіти і науки міської ради Ірина Сум.

– Випускний відбудеться 24 червня, оскільки цього року державна підсумкова атестація з усіх трьох предметів проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, – каже Ірина Сум. – Минулого року два іспити були у формі ЗНО, а тертій – іноземна мова – за завданнями Міністерства освіти і науки. Цього разу тертій іспит випускники вибирають на власний розсуд, і календар іспитів розтягнутий з 23 травня до 16 червня. Результати відомостей з українського центру оцінювання якості освіти ми отримуватимемо поступово, відповідно до графіку їх проведення. Потім набрані школярами бали будуть внесені до атестату про повну загальну середню освіту. Оскільки останній іспит пройде 16 червня, тому й змінилася дата випускного.

Як і раніше, у рамках Свята випускника відбудеться конкурс на кращий вишитий костюм з грошовими преміями. Приурочать його до Дня захисту дітей і планують провести 1 червня, а переможців нагородять під час випускного. Хто із зірок цього року розважатиме випускників ще не вирішено. З цього приводу тривають перемовини з виконавцями та гуртами.

Ольга Трач

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