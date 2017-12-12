Свято наближається: на Театральному майдані встановлюють різдвяну шопку. ВІДЕО

12/12/2017 0
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Новорічна красуня до свят уже готується. Головна ялинка нашого міста цьогоріч традиційно зайняла своє почесне місце посеред Театрального майдану.

Таку ялинку зі штучною хвоєю використовують вже восьмий рік поспіль. Її висота – близько 19 метрів, йдеться в сюжеті TV-4.

Паралельно готується Різдвяна шопка, яка є символом українських християнських традицій. Згодом у ній будуть радувати тернополян та гостей міста живі ягнята та різдвяні фігури біблійних персонажів.

Все ж новорічні свята не за горами, тож зелене  деревце засвітять уже скоро, 19 грудня, у День Святого Миколая.

 

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